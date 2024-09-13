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Posted 13 сентября, 03:08

Published 13 сентября, 03:08

Modified 16 сентября, 03:16

Updated 16 сентября, 03:16

В РФ могут измениться правила оказания услуг связи

13 сентября 2024, 03:08
Министерство развития цифровых технологий создало черновик постановления правительства об изменениях в правилах предоставления услуг связи и выложило его на веб-сайте с законодательными проектами.

В документе упоминается о внедрении обязательной проверки личности при заключении контракта на использование услуг мобильной связи. Гражданам будет предложено возможность подтвердить свою личность с помощью биометрических данных, паспорта или через сервис «Госуслуги», сообщает regions.ru.

Помимо этого операторы мобильной связи смогут установить ограничения на количество SIM-карт, доступных для одного человека. Для жителей страны переходный период заканчивается 1 ноября 2025 года, а для иностранцев — 1 июля 2025 года.

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