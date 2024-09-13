В РФ могут измениться правила оказания услуг связи

Posted 13 сентября, 03:08
Published 13 сентября, 03:08
Modified 16 сентября, 03:16
Updated 16 сентября, 03:16
В документе упоминается о внедрении обязательной проверки личности при заключении контракта на использование услуг мобильной связи. Гражданам будет предложено возможность подтвердить свою личность с помощью биометрических данных, паспорта или через сервис «Госуслуги», сообщает regions.ru.
Помимо этого операторы мобильной связи смогут установить ограничения на количество SIM-карт, доступных для одного человека. Для жителей страны переходный период заканчивается 1 ноября 2025 года, а для иностранцев — 1 июля 2025 года.