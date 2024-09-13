Врач Маршинцева: здоровому человеку можно пить до пяти чашек кофе в день

Любители кофе могут употреблять в день до пяти чашек напитка без молока, сливок и сахара, если они здоровы и чувствуют себя хорошо после такой дозы. Об этом рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева.