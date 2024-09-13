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Posted 13 сентября, 15:33

Published 13 сентября, 15:33

Modified 13 сентября, 15:33

Updated 13 сентября, 15:33

Врач Маршинцева: здоровому человеку можно пить до пяти чашек кофе в день

13 сентября 2024, 15:33
Любители кофе могут употреблять в день до пяти чашек напитка без молока, сливок и сахара, если они здоровы и чувствуют себя хорошо после такой дозы. Об этом рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

«Уже доказано, что до пяти чашек кофе, именно чистого кофе, без сахара, молока и сливок, можно пить в день здоровым людям», — приводит слова эксперта 360.ru.

По словам врача, также доказано отсутствие негативного влияния кофе на сердце здорового человека. Кроме того, выяснилось, что чистый кофе может помочь снизить уровень холестерина в крови, риск развития диабета и некоторых видов онкологических заболеваний.

При этом Маршинцева предупредила, что допустимая доза кофе зависит от индивидуальных особенностей каждого человека.

#Алина Ибрагимова
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