Врач Маршинцева: здоровому человеку можно пить до пяти чашек кофе в день

Posted 13 сентября, 15:33
Published 13 сентября, 15:33
Modified 13 сентября, 15:33
Updated 13 сентября, 15:33
«Уже доказано, что до пяти чашек кофе, именно чистого кофе, без сахара, молока и сливок, можно пить в день здоровым людям», — приводит слова эксперта 360.ru.
По словам врача, также доказано отсутствие негативного влияния кофе на сердце здорового человека. Кроме того, выяснилось, что чистый кофе может помочь снизить уровень холестерина в крови, риск развития диабета и некоторых видов онкологических заболеваний.
При этом Маршинцева предупредила, что допустимая доза кофе зависит от индивидуальных особенностей каждого человека.