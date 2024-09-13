Врач Мелехин призвал обратить внимание на качество сна, а не считать часы

Мелехин добавил, что многие люди привыкли к тому, что нужно спать от семи до девяти часов, причем даже существуют специальные таблицы, определяющие в каком возрасте сколько времени это должно занимать. При этом мало кто говорит, что не существует общего рекомендованного времени для детей и взрослых.