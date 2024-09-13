Врачи испытали новое лекарство от рака простаты

В России каждый год болеют раком предстательной железы более 42 тыс. мужчин, что составляет 62 случая на 100 тыс. мужчин, или 14,9% от общего числа вновь выявленных раковых заболеваний среди мужского населения. У мужчин в возрасте 60 лет и старше данный вид рака является наиболее распространенным — 18,4% случаев. Риск заболеть этим типом рака для российского мужчины составляет 5,6%, то есть каждый 56-й из 1000 человек.