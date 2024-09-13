Врачи испытали новое лекарство от рака простаты

Posted 13 сентября, 10:00
Published 13 сентября, 10:00
Modified 13 сентября, 14:11
Updated 13 сентября, 14:11
Новый препарат от рака простаты, разработанный австралийскими учеными, демонстрирует обнадеживающие результаты в борьбе с агрессивным заболеванием. Об этом сообщают «Новые известия» со ссылкой на исследование австралийских ученых, опубликованное в журнале British Journal of Cancer.
Эксперименты показали эффективность препарата CDKI-73 в блокировании даже самых опасных и устойчивых форм этого типа рака у мужчин.
Ученые переходят к клиническим исследованиям, которые вызывают большой интерес у пациентов по всему миру. Рак предстательной железы становится вторым по распространенности онкологическим заболеванием среди мужчин после рака легких.
Согласно данным Международного агентства по изучению рака, заболеваемость раком у мужчин существенно увеличится в ближайшие десятилетия. Прогнозируется, что обнаруженные случаи онкологических заболеваний у мужчин к 2050 году увеличатся на 84% — с 10,3 млн до 19 млн. К середине столетия смертность от рака у мужчин также вырастет на 93% и достигнет 10,5 млн человек.
В группе риска находятся пожилые люди, а также жители стран с низким или средним уровнем развития. Статистика показывает, что у мужчин вероятность умереть от рака выше на 40% по сравнению с женщинами, частично из-за факторов риска, таких как курение и потребление алкоголя.
Один из соавторов исследования о распространении раковых заболеваний по всему миру, австралийский ученый Хабтаму Мелли Бизуайеху, объясняет на Fox News Digital, что уровень заболеваемости раком растет вместе с возрастом населения, особенно в индустриально развитых странах, что может создать дополнительную нагрузку на здравоохранение.
Ученый выделяет 10 видов рака с высоким процентом смертности среди мужчин, включая рак легких, печени, колоректальный рак, рак желудка, рак предстательной железы, пищевода, поджелудочной железы, лейкемию, рак мочевого пузыря, а также рак головного мозга и центральной нервной системы. Рак предстательной железы входит в этот список как одно из наиболее распространенных и опасных заболеваний.
В России каждый год болеют раком предстательной железы более 42 тыс. мужчин, что составляет 62 случая на 100 тыс. мужчин, или 14,9% от общего числа вновь выявленных раковых заболеваний среди мужского населения. У мужчин в возрасте 60 лет и старше данный вид рака является наиболее распространенным — 18,4% случаев. Риск заболеть этим типом рака для российского мужчины составляет 5,6%, то есть каждый 56-й из 1000 человек.
В ходе своего исследования ученые из Австралии обнаружили, что CDKI-73, созданный на основе ингибитора CDK9, имеет целенаправленное воздействие на раковые клетки, не нарушая при этом нормальное функционирование. В случае успешных клинических испытаний планируется выпуск препарата в форме пероральных капсул, что делает его эффективным и удобным для пациентов.
Также отмечается, что данный препарат будет представлять вызов традиционным методам лечения рака предстательной железы. Это связано с тем, что данное заболевание часто прогрессирует в агрессивные формы, которые не реагируют на стандартную гормональную терапию, в то время как новый препарат обладает способностью бороться с такими формами рака.
Ученый из Австралии, Люк Селт, отмечает, что хотя препарат пока не прошел испытания на людях, следующим этапом будет его клиническое испытание для оценки эффективности и безопасности перед его применением у пациентов.
Соавтор и разработчик препарата CDKI-73, профессор Шудун Ван, выражает надежду, что препарат окажется эффективным не только в борьбе с агрессивными опухолями предстательной железы, но также и с другими видами рака. По его словам, в данный момент ученые уже проводят исследования эффекта CDKI-73 в рамках второй фазы клинических испытаний на пациентах, страдающих от устойчивой к лечению острой миелоидной лейкозом (ОМЛ) — формой рака крови, поражающей костный мозг и клетки крови.