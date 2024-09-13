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Posted 13 сентября, 04:46

Published 13 сентября, 04:46

Modified 13 сентября, 04:48

Updated 13 сентября, 04:48

В ночь на 13 сентября пермяки фотографировали северное сияние в разных районах

Жебреи, Запруд и даже центр города. Пермяки запечатлели великолепие северного сияния

13 сентября 2024, 04:46
Фото: Сергей Полищук

В ночь на 13 сентября пермяки фотографировали северное сияние в разных районах

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Увидеть прекрасное астрономическое явление удалось и Properm.ru.

Сегодня ночью, 13 сентября, с 00:00 до 01:00, пермяки наблюдали северное сияние. Отблески были видны в разных районах города и региона. Например, руководитель астроклуба «Телескоп» Сергей Полищук «поймал» полярное сияние на фоне созвездий и городской дымки в микрорайоне Запруд.

Фото: Сергей Полищук.

Также читатели писали Properm.ru, что видят Северную Аврору в деревне Жебреи Пермского района. «Вот такое великолепие буквально сейчас происходит в Жебреях. Сильный солнечный выброс», — восхищаются пермяки.

Фото: предоставлено читателем Properm.ru.

«Прямо сейчас направьте телефон на север и включите выдержку, и будет вам счастье», — сообщил еще один читатель Properm.ru Илья. По словам мужчины, Северную Аврору он наблюдал в центре города, а чуть ранее — и в районе Усть-Качки.

Фото: предоставлено читателем Properm.ru.

Ранее ученый Сергей Полищук предупреждал, что вероятность наблюдать северное сияние в ночь на эту пятницу высока. Кр-индекс, или пессимистичные фоновые значения, установился на уровне 6. Этот показатель отражает степень возмущенности магнитного поля Земли. Чем выше индекс, тем больше шансов появления северного сияния в небе.

Прогноз появления северного сияния.Прогноз появления северного сияния.
Фото: vk.com/astroclubtelescope. Прогноз появления северного сияния.

В чатах охотников за северным сиянием наблюдатели делились фотографиями и обсуждениями. Корреспондент Properm.ru тоже решила попытать счастья и вышла на улицу в микрорайоне Новоплоский. И ей повезло: вдали от городской засветки с выдержкой 10 секунд около 00:20 удалось запечатлеть Северную Аврору. При этом невооруженным взглядом всполохов видно не было — просто черное звездное небо. Однако в следующий раз решено либо отправиться за город с любителями астрономии, либо вооружиться штативом.

Фото: properm.ru.
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#Общество#Пермь#Фото#Космос#Астрономия#Северное сияние#Полярное сияние
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