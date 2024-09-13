Жебреи, Запруд и даже центр города. Пермяки запечатлели великолепие северного сияния

Posted 13 сентября, 04:46
Published 13 сентября, 04:46
Modified 13 сентября, 04:48
Updated 13 сентября, 04:48
Сегодня ночью, 13 сентября, с 00:00 до 01:00, пермяки наблюдали северное сияние. Отблески были видны в разных районах города и региона. Например, руководитель астроклуба «Телескоп» Сергей Полищук «поймал» полярное сияние на фоне созвездий и городской дымки в микрорайоне Запруд.
Также читатели писали Properm.ru, что видят Северную Аврору в деревне Жебреи Пермского района. «Вот такое великолепие буквально сейчас происходит в Жебреях. Сильный солнечный выброс», — восхищаются пермяки.
«Прямо сейчас направьте телефон на север и включите выдержку, и будет вам счастье», — сообщил еще один читатель Properm.ru Илья. По словам мужчины, Северную Аврору он наблюдал в центре города, а чуть ранее — и в районе Усть-Качки.
Ранее ученый Сергей Полищук предупреждал, что вероятность наблюдать северное сияние в ночь на эту пятницу высока. Кр-индекс, или пессимистичные фоновые значения, установился на уровне 6. Этот показатель отражает степень возмущенности магнитного поля Земли. Чем выше индекс, тем больше шансов появления северного сияния в небе.
В чатах охотников за северным сиянием наблюдатели делились фотографиями и обсуждениями. Корреспондент Properm.ru тоже решила попытать счастья и вышла на улицу в микрорайоне Новоплоский. И ей повезло: вдали от городской засветки с выдержкой 10 секунд около 00:20 удалось запечатлеть Северную Аврору. При этом невооруженным взглядом всполохов видно не было — просто черное звездное небо. Однако в следующий раз решено либо отправиться за город с любителями астрономии, либо вооружиться штативом.