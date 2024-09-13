Жебреи, Запруд и даже центр города. Пермяки запечатлели великолепие северного сияния

В чатах охотников за северным сиянием наблюдатели делились фотографиями и обсуждениями. Корреспондент Properm.ru тоже решила попытать счастья и вышла на улицу в микрорайоне Новоплоский. И ей повезло: вдали от городской засветки с выдержкой 10 секунд около 00:20 удалось запечатлеть Северную Аврору. При этом невооруженным взглядом всполохов видно не было — просто черное звездное небо. Однако в следующий раз решено либо отправиться за город с любителями астрономии, либо вооружиться штативом.