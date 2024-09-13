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Posted 13 сентября, 09:34

Published 13 сентября, 09:34

Modified 13 сентября, 09:36

Updated 13 сентября, 09:36

Жители трёх микрорайонов Перми останутся без воды на сутки

Жители Орджоникидзевского района Перми на сутки останутся без воды

13 сентября 2024, 09:34
Фото: Изображение Midjourney

Жители трёх микрорайонов Перми останутся без воды на сутки

Отключения связаны с проведением ремонта сетей.

В трех микрорайонах Орджоникидзевского района Перми запланирован ремонт сетей. Для проведения работ по ул. Академика Веденеева, 100 будет отключен участок магистрального водовода. Информация об этом появилась на официальном сайте «Новогор-Прикамья».

Из-за этого с 09:00 21 сентября до 11:00 22 сентября воды не будет на ул. Академика Веденеева, 100, а также в микрорайонах «Молодежный», «Энергетик» и «Январский». В рамках ремонта будет заменена запорная арматура, а также возведена и подключена временная сеть водопровода для обеспечения водоснабжения.

«Это необходимо для проведения дальнейших работ — капитального ремонта магистрального водовода. Он будет обновлен методом санации ЦПП, нанесением на внутреннюю поверхность трубы цементно-песчаного покрытия», — пояснили в пресс-службе оператора водоснабжения.

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#Пермь#Отключение воды#Водопровод#Ремонтные работы
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