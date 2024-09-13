Жители Орджоникидзевского района Перми на сутки останутся без воды

Posted 13 сентября, 09:34
Published 13 сентября, 09:34
Modified 13 сентября, 09:36
Updated 13 сентября, 09:36
В трех микрорайонах Орджоникидзевского района Перми запланирован ремонт сетей. Для проведения работ по ул. Академика Веденеева, 100 будет отключен участок магистрального водовода. Информация об этом появилась на официальном сайте «Новогор-Прикамья».
Из-за этого с 09:00 21 сентября до 11:00 22 сентября воды не будет на ул. Академика Веденеева, 100, а также в микрорайонах «Молодежный», «Энергетик» и «Январский». В рамках ремонта будет заменена запорная арматура, а также возведена и подключена временная сеть водопровода для обеспечения водоснабжения.
«Это необходимо для проведения дальнейших работ — капитального ремонта магистрального водовода. Он будет обновлен методом санации ЦПП, нанесением на внутреннюю поверхность трубы цементно-песчаного покрытия», — пояснили в пресс-службе оператора водоснабжения.