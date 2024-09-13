Жители Орджоникидзевского района Перми на сутки останутся без воды

Из-за этого с 09:00 21 сентября до 11:00 22 сентября воды не будет на ул. Академика Веденеева, 100, а также в микрорайонах «Молодежный», «Энергетик» и «Январский». В рамках ремонта будет заменена запорная арматура, а также возведена и подключена временная сеть водопровода для обеспечения водоснабжения.