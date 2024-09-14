Актриса и ведущая «Давай поженимся!» Лариса Гузеева приехала в Пермь. Причина

Конкурс «Семейный пирог» проводился в Пермском крае впервые. Он приурочен к Году семьи в России и является частью программы V Всероссийской олимпиады по кулинарии и сервису «Легенда» имени В. Б. Беляева. В ходе олимпиады в центре краевой столицы будет сварено 2 тыс. порций борща.