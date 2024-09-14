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Posted 14 сентября, 06:37

Published 14 сентября, 06:37

Modified 14 сентября, 06:39

Updated 14 сентября, 06:39

Актриса и ведущая Лариса Гузеева в Перми наградит победителей конкурса рецептов

Актриса и ведущая «Давай поженимся!» Лариса Гузеева приехала в Пермь. Причина

14 сентября 2024, 06:37
Фото: unsplash.com; соцсети Ларисы Гузеевой

Актриса и ведущая Лариса Гузеева в Перми наградит победителей конкурса рецептов

Мероприятие с участием телеведущей состоится на эспланаде.

В Пермь приехала актриса и ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева. Сегодня, 14 сентября, она станет ведущей церемонии награждения победителей конкурса народных рецептов прикамской кухни «Семейный пирог».

Награждение состоится в 14:00 на площади перед зданием Законодательного собрания Пермского края. Во время конкурса участники делились своими семейными рецептами пирогов. Эксперты оценили труды пермяков и определили несколько особенных рецептов. Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, победителей обещают наградить ценными призами.

Конкурс «Семейный пирог» проводился в Пермском крае впервые. Он приурочен к Году семьи в России и является частью программы V Всероссийской олимпиады по кулинарии и сервису «Легенда» имени В. Б. Беляева. В ходе олимпиады в центре краевой столицы будет сварено 2 тыс. порций борща.

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