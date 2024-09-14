Актриса и ведущая «Давай поженимся!» Лариса Гузеева приехала в Пермь. Причина

Posted 14 сентября, 06:37
Published 14 сентября, 06:37
Modified 14 сентября, 06:39
Updated 14 сентября, 06:39
В Пермь приехала актриса и ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева. Сегодня, 14 сентября, она станет ведущей церемонии награждения победителей конкурса народных рецептов прикамской кухни «Семейный пирог».
Награждение состоится в 14:00 на площади перед зданием Законодательного собрания Пермского края. Во время конкурса участники делились своими семейными рецептами пирогов. Эксперты оценили труды пермяков и определили несколько особенных рецептов. Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, победителей обещают наградить ценными призами.
Конкурс «Семейный пирог» проводился в Пермском крае впервые. Он приурочен к Году семьи в России и является частью программы V Всероссийской олимпиады по кулинарии и сервису «Легенда» имени В. Б. Беляева. В ходе олимпиады в центре краевой столицы будет сварено 2 тыс. порций борща.