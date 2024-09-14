Двое военнослужащих из Чусовского округа погибли на СВО

Posted 14 сентября, 10:06
Published 14 сентября, 10:06
Modified 14 сентября, 10:08
Updated 14 сентября, 10:08
В Чусовом простились с двумя местными жителями, погибшими на СВО. Виктор Усенко родился 17 марта 1961 года в поселке Новопашийский. Мужчина любил рыбалку и охоту, был любящим отцом и братом. Он погиб 29 августа текущего года.
Также прошло прощание с Павлом Пустынниковым. Он родился в Чусовом 6 декабря 1986 года. В администрации Чусовского городского округа сообщают, что он был любящим сыном. Павел погиб 8 августа текущего года. Оба погибших награждены Орденами Мужества посмертно.
Ранее стало известно о гибели пулеметчика из Верещагинского округа. Александру Апостолу было 32 года.