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Posted 14 сентября, 10:06

Published 14 сентября, 10:06

Modified 14 сентября, 10:08

Updated 14 сентября, 10:08

Виктор Усенко — справа.

Двое военнослужащих из Чусовского округа погибли на СВО

14 сентября 2024, 10:06
Фото: пресс-служба администрации Чусовского городского округа
Виктор Усенко — справа.

В Чусовском округе простились с погибшими на СВО мужчинами

Сюжет
Военная операция на Украине
СВО продолжается более 2,5 лет — с 24 февраля 2022 года.

В Чусовом простились с двумя местными жителями, погибшими на СВО. Виктор Усенко родился 17 марта 1961 года в поселке Новопашийский. Мужчина любил рыбалку и охоту, был любящим отцом и братом. Он погиб 29 августа текущего года.

Также прошло прощание с Павлом Пустынниковым. Он родился в Чусовом 6 декабря 1986 года. В администрации Чусовского городского округа сообщают, что он был любящим сыном. Павел погиб 8 августа текущего года. Оба погибших награждены Орденами Мужества посмертно.

Ранее стало известно о гибели пулеметчика из Верещагинского округа. Александру Апостолу было 32 года.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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