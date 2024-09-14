Двое военнослужащих из Чусовского округа погибли на СВО

Также прошло прощание с Павлом Пустынниковым. Он родился в Чусовом 6 декабря 1986 года. В администрации Чусовского городского округа сообщают, что он был любящим сыном. Павел погиб 8 августа текущего года. Оба погибших награждены Орденами Мужества посмертно.