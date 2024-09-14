Мужчина сбил лося и погиб на трассе в Кочевском округе

В результате ДТП водитель «Гранты» скончался на месте аварии. Водитель и пассажир «Приоры» доставлены в больницу. По факту инцидента идет проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося. В пресс-службе Госавтоинспекции Пермского края просят водителей остерегаться появления диких животных на дороге. Наезд на крупного зверя может привести к тяжелым травмам водителя и пассажиров, а также повреждению автомобиля.