Мужчина сбил лося и погиб на трассе в Кочевском округе

Posted 14 сентября, 04:55
Published 14 сентября, 04:55
Modified 14 сентября, 04:57
Updated 14 сентября, 04:57
Вчера вечером, 13 сентября, в Кочевском муниципальном округе произошло смертельное ДТП. Около 21:30 по дороге «Кудымкар — Гайны» в направлении поселка Гайны за рулем автомобиля Lada Granta ехал 28-летний мужчина. По предварительной информации, на 65 км трассы водитель сбил лося. От удара тушу животного отбросило на машину Lada Priora, ехавшую навстречу.
В результате ДТП водитель «Гранты» скончался на месте аварии. Водитель и пассажир «Приоры» доставлены в больницу. По факту инцидента идет проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося. В пресс-службе Госавтоинспекции Пермского края просят водителей остерегаться появления диких животных на дороге. Наезд на крупного зверя может привести к тяжелым травмам водителя и пассажиров, а также повреждению автомобиля.
Ранее на Восточном обходе Перми произошло ДТП с грузовиком — водитель не справился с управлением, и автомобиль перевернулся. А в Индустриальном районе автобус сбил 10-летнего мальчика, пересекавшего дорогу на зеленый сигнал светофора.