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Posted 14 сентября, 04:55

Published 14 сентября, 04:55

Modified 14 сентября, 04:57

Updated 14 сентября, 04:57

В Кочевском округе вечером 13 сентября мужчина сбил лося и погиб

Мужчина сбил лося и погиб на трассе в Кочевском округе

14 сентября 2024, 04:55
Фото: скриншот видео Госавтоинспекции Прикамья

В Кочевском округе вечером 13 сентября мужчина сбил лося и погиб

Сюжет
Дтп
Травмы получили и люди в автомобиле, ехавшем навстречу.

Вчера вечером, 13 сентября, в Кочевском муниципальном округе произошло смертельное ДТП. Около 21:30 по дороге «Кудымкар — Гайны» в направлении поселка Гайны за рулем автомобиля Lada Granta ехал 28-летний мужчина. По предварительной информации, на 65 км трассы водитель сбил лося. От удара тушу животного отбросило на машину Lada Priora, ехавшую навстречу.

В результате ДТП водитель «Гранты» скончался на месте аварии. Водитель и пассажир «Приоры» доставлены в больницу. По факту инцидента идет проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося. В пресс-службе Госавтоинспекции Пермского края просят водителей остерегаться появления диких животных на дороге. Наезд на крупного зверя может привести к тяжелым травмам водителя и пассажиров, а также повреждению автомобиля.

Ранее на Восточном обходе Перми произошло ДТП с грузовиком — водитель не справился с управлением, и автомобиль перевернулся. А в Индустриальном районе автобус сбил 10-летнего мальчика, пересекавшего дорогу на зеленый сигнал светофора.

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