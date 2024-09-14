На северо-западе Прикамья зафиксировали аномальное потепление

В краевой столице максимум установился на уровне +23,4˚ — это шестой день подряд с температурой воздуха днем выше +20˚. К слову, в соседних регионах погода опять бьет рекорды тепла — в Кировской области и Республике Коми столбики термометров поднялись до +28˚.