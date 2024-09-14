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Posted 14 сентября, 06:12

Published 14 сентября, 06:12

Modified 14 сентября, 06:14

Updated 14 сентября, 06:14

На северо-западе Прикамья 13 сентября установлено аномальное потепление

На северо-западе Прикамья зафиксировали аномальное потепление

14 сентября 2024, 06:12
Фото: ideogram.ai

На северо-западе Прикамья 13 сентября установлено аномальное потепление

В некоторых соседних регионах тоже установилась летняя погода.

В Пермском крае продолжается аномально теплый сентябрь. На северо-западе региона в селе Кочево максимальная температура воздуха в минувшую пятницу, 13 сентября, составила +25,8˚. Как рассказали в ГИС-центре ПГНИУ, это самое высокое значение с 27 августа.

В краевой столице максимум установился на уровне +23,4˚ — это шестой день подряд с температурой воздуха днем выше +20˚. К слову, в соседних регионах погода опять бьет рекорды тепла — в Кировской области и Республике Коми столбики термометров поднялись до +28˚.

Однако в эти выходные, 14 и 15 сентября, в Прикамье ожидаются кратковременные дожди. И прямо сейчас (на 11:00 местного времени) дождь идет в Перми.

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#Общество#Регион#Пермь#Погода#Аномальная погода#Осень#ГИС-центр ПГНИУ
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