На северо-западе Прикамья зафиксировали аномальное потепление

Posted 14 сентября, 06:12
Published 14 сентября, 06:12
Modified 14 сентября, 06:14
Updated 14 сентября, 06:14
В Пермском крае продолжается аномально теплый сентябрь. На северо-западе региона в селе Кочево максимальная температура воздуха в минувшую пятницу, 13 сентября, составила +25,8˚. Как рассказали в ГИС-центре ПГНИУ, это самое высокое значение с 27 августа.
В краевой столице максимум установился на уровне +23,4˚ — это шестой день подряд с температурой воздуха днем выше +20˚. К слову, в соседних регионах погода опять бьет рекорды тепла — в Кировской области и Республике Коми столбики термометров поднялись до +28˚.
Однако в эти выходные, 14 и 15 сентября, в Прикамье ожидаются кратковременные дожди. И прямо сейчас (на 11:00 местного времени) дождь идет в Перми.