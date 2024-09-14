Памятник пришельцу Алешеньке в Молебке исчез с постамента. Что случилось

Posted 14 сентября, 09:25
Published 14 сентября, 09:25
Modified 14 сентября, 09:27
Updated 14 сентября, 09:27
Деревянный памятник пришельцу Алешеньке в селе Молебка демонтировали. «Алешенька снова пропал. Если кто-то собирается в ближайшее время в Молебку, то знайте, что памятник снова демонтировали на реставрацию. В 2018 году его уже реставрировали», — пишет в соцсети «ВКонтакте» гид и организатор мероприятий Ксения Батырова. Фигура инопланетянина пострадала за сезон — отломились рука и стопа. Когда ее вернут после реставрации, пока неизвестно, говорит Ксения.
Памятник инопланетянину Алешеньке высотой 1,5 метра создан Виктором Сазановым в 2011 году. Объект был сделан из сосны, а позже окрашен в серебряный цвет. Село Молебка с конца 1980-х годов называют аномальной зоной — ходят слухи, что здесь можно пообщаться с инопланетянами.
Ранее любители кино собирались снимать фильм ужасов о селе Молебка. Однако позже в группе «ВКонтакте» они сообщили, что не нашли финансирования для проекта.