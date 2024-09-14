«Парма» вышла в финал Кубка памяти Приматова

Лидерами матча стали Ройс Хэмм с 18 очками и 11 подборами, Гарретт Невэлс с 17 очками, пятью подборами и тремя передачами и Станислав Ильницкий (10 очков, шесть подборов, две передачи). Завтра, 15 сентября, «Парма» сыграет с победителем полуфинала Кубка — он определится сегодня.