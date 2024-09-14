«Парма» вышла в финал Кубка памяти Приматова

Posted 14 сентября, 13:34
Published 14 сентября, 13:34
Modified 14 сентября, 13:55
Updated 14 сентября, 13:55
Пермский баскетбольный клуб «Парма» вышел в финал Кубка памяти заслуженного тренера СССР Генриха Приматова. Товарищеский матч состоялся сегодня, 14 сентября, на выезде в Самаре — пермяки встретились с БК «Пари НН» (Нижний Новгород). Счет игры — 75:67 в пользу нашей команды.
Лидерами матча стали Ройс Хэмм с 18 очками и 11 подборами, Гарретт Невэлс с 17 очками, пятью подборами и тремя передачами и Станислав Ильницкий (10 очков, шесть подборов, две передачи). Завтра, 15 сентября, «Парма» сыграет с победителем полуфинала Кубка — он определится сегодня.
Ранее игрок «Пармы» Самсон Руженцев сломал ногу во время матча со сборной России. Он проходит реабилитацию в Москве.