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Posted 14 сентября, 13:34

Published 14 сентября, 13:34

Modified 14 сентября, 13:55

Updated 14 сентября, 13:55

БК «Парма» вышел в финал Кубка памяти Приматова 15 сентября

«Парма» вышла в финал Кубка памяти Приматова

14 сентября 2024, 13:34
Фото: пресс-служба БК «Парма»

БК «Парма» вышел в финал Кубка памяти Приматова 15 сентября

Сюжет
Парма
Лучший игроком встречи с командой из Нижнего Новгорода стал Ройс Хэмм.

Пермский баскетбольный клуб «Парма» вышел в финал Кубка памяти заслуженного тренера СССР Генриха Приматова. Товарищеский матч состоялся сегодня, 14 сентября, на выезде в Самаре — пермяки встретились с БК «Пари НН» (Нижний Новгород). Счет игры — 75:67 в пользу нашей команды.

Лидерами матча стали Ройс Хэмм с 18 очками и 11 подборами, Гарретт Невэлс с 17 очками, пятью подборами и тремя передачами и Станислав Ильницкий (10 очков, шесть подборов, две передачи). Завтра, 15 сентября, «Парма» сыграет с победителем полуфинала Кубка — он определится сегодня.

Ранее игрок «Пармы» Самсон Руженцев сломал ногу во время матча со сборной России. Он проходит реабилитацию в Москве.

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