Пермский бариста рассказал о краже квартиры в шоу «История на миллион» на ТНТ

Posted 14 сентября, 08:05
Published 14 сентября, 08:05
Modified 14 сентября, 08:07
Updated 14 сентября, 08:07
Бариста из Перми Никита Куртагин снялся в одном из выпусков шоу «История на миллион» (16+) на телеканале ТНТ. Передача с его участием вышла вчера, 13 сентября. На всю страну пермяк рассказал историю о том, как «черный риелтор» украл его квартиру, рассказали нашим коллегам из URA.ru в пресс-службе телеканала.
По правилам шоу, Никита должен был рассказать свою историю за две минуты. Ему нужно рассмешить ведущего Гарика Мартиросяна и гостя программы Вадима Галыгина. Затем зрители голосуют за самую смешную историю, ее автор получит приз — 1 млн рублей. Выпуск передачи с участием пермского бариста пока не появился на сайте и Rutube-канале ТНТ. В шоу на телевидении участвуют и другие пермяки — например, летом на ТНТ вышла передача «Место силы» с нашей землячкой.