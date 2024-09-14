properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 сентября, 08:05

Published 14 сентября, 08:05

Modified 14 сентября, 08:07

Updated 14 сентября, 08:07

На фото — гость шоу Вадим Галыгин

Пермский бариста рассказал о краже квартиры в шоу «История на миллион» на ТНТ

14 сентября 2024, 08:05
Фото: пресс-служба телеканала ТНТ
На фото — гость шоу Вадим Галыгин

Бариста из Перми снялся в шоу «История на миллион» на телеканале ТНТ

Выпуск с участием молодого человека пока не появился в сети.

Бариста из Перми Никита Куртагин снялся в одном из выпусков шоу «История на миллион» (16+) на телеканале ТНТ. Передача с его участием вышла вчера, 13 сентября. На всю страну пермяк рассказал историю о том, как «черный риелтор» украл его квартиру, рассказали нашим коллегам из URA.ru в пресс-службе телеканала.

По правилам шоу, Никита должен был рассказать свою историю за две минуты. Ему нужно рассмешить ведущего Гарика Мартиросяна и гостя программы Вадима Галыгина. Затем зрители голосуют за самую смешную историю, ее автор получит приз — 1 млн рублей. Выпуск передачи с участием пермского бариста пока не появился на сайте и Rutube-канале ТНТ. В шоу на телевидении участвуют и другие пермяки — например, летом на ТНТ вышла передача «Место силы» с нашей землячкой.

Читайте также:
В Добрянском районе начали снимать криминальный сериал «Попадос»Свадьба в авиационном стиле. Две пары из Перми поженились в эфире популярного телешоуПермская актриса Алена Михайлова сыграла близнецов в приключенческой драме «Амура»
#Общество#Пермь#Съемки#Шоу#Телешоу
Подпишитесь
Популярное