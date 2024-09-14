Пермский бариста рассказал о краже квартиры в шоу «История на миллион» на ТНТ

По правилам шоу, Никита должен был рассказать свою историю за две минуты. Ему нужно рассмешить ведущего Гарика Мартиросяна и гостя программы Вадима Галыгина. Затем зрители голосуют за самую смешную историю, ее автор получит приз — 1 млн рублей. Выпуск передачи с участием пермского бариста пока не появился на сайте и Rutube-канале ТНТ. В шоу на телевидении участвуют и другие пермяки — например, летом на ТНТ вышла передача «Место силы» с нашей землячкой.