Пермяки смогут посетить показы кинофестиваля «Флаэртиана» за полцены. Как это сделать

Posted 14 сентября, 11:34
Published 14 сентября, 11:34
Modified 14 сентября, 13:40
Updated 14 сентября, 13:40
Пермяки смогут купить билет на электричку и посмотреть документальное кино со скидкой. Об этом рассказали в пресс-службе АО «Пермская пригородная компания».
Для участия в акции необходимо приобрести билет на электричку, ознакомиться с программой XIV Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана», а затем показать билет в кассе краевого молодежного центра (бывший кинотеатр «Кристалл»). Акция действует:
Один билет на электропоезд может участвовать в акции только один раз. Кроме того, условия не распространяются на фильмы, показываемые на церемониях открытия и закрытия «Флаэртианы» — 20 и 27 сентября.