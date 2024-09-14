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Posted 14 сентября, 11:34

Published 14 сентября, 11:34

Modified 14 сентября, 13:40

Updated 14 сентября, 13:40

кадр из фильма «Стекло, моя несбывшаяся жизнь» (16+)

Пермяки смогут посетить показы кинофестиваля «Флаэртиана» за полцены. Как это сделать

14 сентября 2024, 11:34
Фото: permcinema.ru
кадр из фильма «Стекло, моя несбывшаяся жизнь» (16+)

Пермяки смогут посетить показы кинофестиваля «Флаэртиана» за полцены

Сюжет
Флаэртиана
Акция распространяется на пассажиров электричек и не на все сеансы.

Пермяки смогут купить билет на электричку и посмотреть документальное кино со скидкой. Об этом рассказали в пресс-службе АО «Пермская пригородная компания».

Для участия в акции необходимо приобрести билет на электричку, ознакомиться с программой XIV Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана», а затем показать билет в кассе краевого молодежного центра (бывший кинотеатр «Кристалл»). Акция действует:

  • на все фильмы международного, национального и студенческого конкурса;
  • спецпоказы фильмов «Возвращение Вертова», «Земля больших возможностей», «Толстые и тонкие. О феномене советских литературных журналов», «Три чума»;
  • спецпрограммы «Замочная скважина времени», «Панорама документального кино»;
  • программу фестиваля «Миллениум».

Один билет на электропоезд может участвовать в акции только один раз. Кроме того, условия не распространяются на фильмы, показываемые на церемониях открытия и закрытия «Флаэртианы» — 20 и 27 сентября.

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#Общество#Пермь#Флаэртиана#Кино#Акция#Фестиваль#Электричка#Электропоезд
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