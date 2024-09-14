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Posted 14 сентября, 05:48

Published 14 сентября, 05:48

Modified 14 сентября, 05:50

Updated 14 сентября, 05:50

Следователи возбудили дело по факту гибели двух детей в пруду в Прикамье

После гибели двух детей в пруду в Куединском округе возбуждено уголовное дело

14 сентября 2024, 05:48
Фото: пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю

Следователи возбудили дело по факту гибели двух детей в пруду в Прикамье

Сюжет
Детский мир
Ребята находились у водоема без присмотра взрослых.

Следователи Чернушинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Пермскому краю возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Такое решение принято после трагедии с двумя детьми, погибшими на пруду в селе Бикбарда Куединского муниципального округа.

Инцидент произошел вчера вечером, 13 сентября. Девочки в возрасте 6 и 7 лет играли на пирсе у пруда вместе с их 4-летним братом. Дети находились без присмотра взрослых. Во время игры 7-летняя девочка и ее брат утонули, 6-летнюю девочку смогли спасти очевидцы. Ребенку оказана квалифицированная медицинская помощь.

Сейчас следователи территориального следственного отдела продолжают осмотр места происшествия, ведут допрос свидетелей. Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю, для установления причины смерти детей назначены судебные экспертизы. Устанавливаются обстоятельства инцидента.

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