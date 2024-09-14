После гибели двух детей в пруду в Куединском округе возбуждено уголовное дело

Posted 14 сентября, 05:48
Published 14 сентября, 05:48
Modified 14 сентября, 05:50
Updated 14 сентября, 05:50
Следователи Чернушинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Пермскому краю возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Такое решение принято после трагедии с двумя детьми, погибшими на пруду в селе Бикбарда Куединского муниципального округа.
Инцидент произошел вчера вечером, 13 сентября. Девочки в возрасте 6 и 7 лет играли на пирсе у пруда вместе с их 4-летним братом. Дети находились без присмотра взрослых. Во время игры 7-летняя девочка и ее брат утонули, 6-летнюю девочку смогли спасти очевидцы. Ребенку оказана квалифицированная медицинская помощь.
Сейчас следователи территориального следственного отдела продолжают осмотр места происшествия, ведут допрос свидетелей. Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю, для установления причины смерти детей назначены судебные экспертизы. Устанавливаются обстоятельства инцидента.