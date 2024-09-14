После гибели двух детей в пруду в Куединском округе возбуждено уголовное дело

Инцидент произошел вчера вечером, 13 сентября. Девочки в возрасте 6 и 7 лет играли на пирсе у пруда вместе с их 4-летним братом. Дети находились без присмотра взрослых. Во время игры 7-летняя девочка и ее брат утонули, 6-летнюю девочку смогли спасти очевидцы. Ребенку оказана квалифицированная медицинская помощь.