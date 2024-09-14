Рост цен на бензин и дизель в Пермском крае продолжается

Posted 14 сентября, 12:59
Published 14 сентября, 12:59
Modified 14 сентября, 13:01
Updated 14 сентября, 13:01
Цены на бензин и дизельное топливо в Пермском крае продолжают расти. По данным Росстата, за период с 3 по 9 сентября цены на нефтепродукты изменились в 74 субъектах нашей страны.
Динамика цен на топливо в Прикамье (цена в рублях)
|Период
|Бензин автомобильный
|АИ-92
|АИ-95
|АИ-98 и выше
|Дизель
|27 августа — 2 сентября
|58,17
|53,41
|58,07
|75,34
|67,27
|3 — 9 сентября
|58,38
|53,53
|58,15
|76,34
|67,30
Уже которую неделю Пермский край лидирует среди регионов Приволжского федерального округа — здесь цена автомобильного бензина в среднем выше, чем в других субъектах ПФО.