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Posted 14 сентября, 12:59

Published 14 сентября, 12:59

Modified 14 сентября, 13:01

Updated 14 сентября, 13:01

В Прикамье с 3 по 9 сентября выросли цены на все виды топлива

Рост цен на бензин и дизель в Пермском крае продолжается

14 сентября 2024, 12:59
Фото: Изображение Midjourney

В Прикамье с 3 по 9 сентября выросли цены на все виды топлива

Наш регион лидирует среди субъектов ПФО по средней цене на автомобильный бензин.

Цены на бензин и дизельное топливо в Пермском крае продолжают расти. По данным Росстата, за период с 3 по 9 сентября цены на нефтепродукты изменились в 74 субъектах нашей страны.

Динамика цен на топливо в Прикамье (цена в рублях)

Период Бензин автомобильный АИ-92 АИ-95 АИ-98 и выше Дизель
27 августа — 2 сентября 58,17 53,41 58,07 75,34 67,27
3 — 9 сентября 58,38 53,53 58,15 76,34 67,30

Уже которую неделю Пермский край лидирует среди регионов Приволжского федерального округа — здесь цена автомобильного бензина в среднем выше, чем в других субъектах ПФО.

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