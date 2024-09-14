Советник мэра Перми уволился с должности в администрации

Василий Головин уже руководил дворцом культуры имени Кирова до 2020 года. Затем его назначили заместителем министра культуры Пермского края. А с 2021 года чиновник был руководителем городского департамента культуры, где проработал до конца мая нынешнего года. С 3 июня Головин стал советником мэра. Ранее Properm.ru писали об увольнении Александра Синявского из пермского департамента транспорта.