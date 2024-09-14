Советник мэра Перми уволился с должности в администрации

Posted 14 сентября, 07:32
Published 14 сентября, 07:32
Modified 14 сентября, 08:59
Updated 14 сентября, 08:59
Советник мэра Перми Василий Головин покинет должность. Как пишет «Новый компаньон», он подал заявление на увольнение с 30 сентября, а сейчас находится в очередном отпуске.
С 1 октября Василий Головин будет работать исполнительным директором во дворце культуры имени Солдатова. Генеральный директор ДК, руководитель Владимир Воробей останется на своем посту.
Василий Головин уже руководил дворцом культуры имени Кирова до 2020 года. Затем его назначили заместителем министра культуры Пермского края. А с 2021 года чиновник был руководителем городского департамента культуры, где проработал до конца мая нынешнего года. С 3 июня Головин стал советником мэра. Ранее Properm.ru писали об увольнении Александра Синявского из пермского департамента транспорта.