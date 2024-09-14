Уверенная победа и эффектная драка в финале. «Молот» выиграл матч с ХК «СКА-Нева»

Пермяки уже в первом периоде создали отрыв в счете. Шайбы забросили Максим Кицын и Александр Волков. А в втором периоде преимущество отметилось уже четырьмя шайбами — в ворота соперника попали Игорь Зенчиков и Дмитрий Ябелов. Как рассказали в пресс-службе Минспорта Прикамья, завершающий игровой отрезок запомнился болельщикам еще одной шайбой (дубль Ябелова) в ворота питерской команды и эффектной дракой между Максимом Кицыным и Станиславом Гребенщиковым.