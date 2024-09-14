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Posted 14 сентября, 07:09

Published 14 сентября, 07:09

Modified 14 сентября, 07:11

Updated 14 сентября, 07:11

Пермский ХК «Молот» 13 сентября победил в матче с питерским «СКА-Нева»

Уверенная победа и эффектная драка в финале. «Молот» выиграл матч с ХК «СКА-Нева»

14 сентября 2024, 07:09
Фото: пресс-служба Минспорта Пермского края

Пермский ХК «Молот» 13 сентября победил в матче с питерским «СКА-Нева»

Следующая игра состоится в Омске.

Пермский хоккейный клуб «Молот» в минувшую пятницу, 13 сентября, завершил домашнюю серию игр. Наши спортсмены уверенно победили одного из лидеров турнирной таблицы, «СКА-Нева», — счет встречи составил 5:1.

Пермяки уже в первом периоде создали отрыв в счете. Шайбы забросили Максим Кицын и Александр Волков. А в втором периоде преимущество отметилось уже четырьмя шайбами — в ворота соперника попали Игорь Зенчиков и Дмитрий Ябелов. Как рассказали в пресс-службе Минспорта Прикамья, завершающий игровой отрезок запомнился болельщикам еще одной шайбой (дубль Ябелова) в ворота питерской команды и эффектной дракой между Максимом Кицыным и Станиславом Гребенщиковым.

Юрий Панов, главный тренер «Молота»:

— Хорошая игра, хороший настрой был на игру. Ребята — молодцы, благодарны им, что они так отнеслись к крайней домашней игре в этой серии. Мы довольны и двумя очками, и содержанием игры. Хорошо, что победили.

Следующий матч пермяков пройдет уже на выезде. В среду, 18 сентября, они сыграют с «Омскими крыльями». Ранее «Молот» потерпел два поражения подряд в домашней серии игр.

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