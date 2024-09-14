В Перми 17-килограммовый кот Крошик стал сбрасывать вес

Как рассказала руководитель пермского приюта «Матроскин» Галя Море, кот страдает и дерматологическими заболеваниями, поэтому ему побрили животик для облегчения лечения. Кроме того, из-за того, что его раскормили неравнодушные пермяки, у Крошика возник липидоз печени. Поэтому сейчас ветеринары не только занимаются похудением животного, но и лечат его. Ранее Крошик испугался перемен и пытался сбежать от врачей, однако застрял в обувной полке.