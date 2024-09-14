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Posted 14 сентября, 05:21

Published 14 сентября, 05:21

Modified 14 сентября, 05:24

Updated 14 сентября, 05:24

Пермский 17-килограммовый кот Крошик сбросил первый килограмм лишнего веса

В Перми 17-килограммовый кот Крошик стал сбрасывать вес

14 сентября 2024, 05:21
Фото: сообщество, посвященное процессу реабилитации кота Крошика

Пермский 17-килограммовый кот Крошик сбросил первый килограмм лишнего веса

Сюжет
Доброта на ПП
Животному не только помогают сбросить вес, но и лечат от других заболеваний

Толстый кот Крошик начал худеть спустя две недели восстановления. Вчера, 13 сентября, его взвесили и оказалось, что кот сбросил 1,1 кг. Ранее, 27 августа, он весил ровно 17 кг.

Восстановлением животного занимаются специалисты реабилитационного центра DogMas. Врачи связывают такой большой сброс веса с выведением лишней жидкости и увеличением активности. В будущем вес будет снижаться гораздо медленнее.

Фото: сообщество, посвященное процессу реабилитации кота Крошика.

Как рассказала руководитель пермского приюта «Матроскин» Галя Море, кот страдает и дерматологическими заболеваниями, поэтому ему побрили животик для облегчения лечения. Кроме того, из-за того, что его раскормили неравнодушные пермяки, у Крошика возник липидоз печени. Поэтому сейчас ветеринары не только занимаются похудением животного, но и лечат его. Ранее Крошик испугался перемен и пытался сбежать от врачей, однако застрял в обувной полке.

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#Общество#Пермь#Доброта на ПП#Кот#Матроскин#Домашние животные#Кошки#Приют Матроскин
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