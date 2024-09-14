Власти отчитались о ходе строительства нового корпуса школы №146 у цирка

По условиям муниципального контракта «Кинетика» должна воссоздать здание в существующих габаритах и цветах. После ремонта здесь будут учиться 7-11 классы школы №146. Здание на Уральской, 110 было построено по проекту швейцарского архитектора Ханнеса Мейера в 1924 году. Объект снесли, так как он находился в аварийном состоянии.