Власти отчитались о ходе строительства нового корпуса школы №146 у цирка

Posted 14 сентября, 10:36
Published 14 сентября, 10:36
Modified 14 сентября, 11:37
Updated 14 сентября, 11:37
Завершаются работы по монтажу каркаса здания на ул. Уральская, 110. Процесс должен окончиться в октябре. Как сообщили в пресс-службе администрации Перми, работы идут по графику. Ввести здание в эксплуатацию планируется в декабре 2025 года.
Подрядчик, ООО «Кинетика» (бывшее ООО «ЖБК Строй»), окончил работы по выносу объекта электросетевого хозяйства из зоны размещения здания, бетонированию ростверков, устройству приямков и сетей хозяйственно-бытовой и ливневой канализации. Сейчас, помимо монтажа каркаса, идет кладка кирпичных стен и перегородок второго и третьего этаже, устройство фундаментов для крылец, а также монтаж систем вентиляции и отопления.
По условиям муниципального контракта «Кинетика» должна воссоздать здание в существующих габаритах и цветах. После ремонта здесь будут учиться 7-11 классы школы №146. Здание на Уральской, 110 было построено по проекту швейцарского архитектора Ханнеса Мейера в 1924 году. Объект снесли, так как он находился в аварийном состоянии.