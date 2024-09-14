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Posted 14 сентября, 10:36

Published 14 сентября, 10:36

Modified 14 сентября, 11:37

Updated 14 сентября, 11:37

В мэрии рассказали о ходе стройки нового корпуса школы №146 на Уральской, 110

Власти отчитались о ходе строительства нового корпуса школы №146 у цирка

14 сентября 2024, 10:36
Фото: Telegram-канал Эдуарда Соснина

В мэрии рассказали о ходе стройки нового корпуса школы №146 на Уральской, 110

Сюжет
Школа
Подрядчик должен воссоздать исторический облик здания.

Завершаются работы по монтажу каркаса здания на ул. Уральская, 110. Процесс должен окончиться в октябре. Как сообщили в пресс-службе администрации Перми, работы идут по графику. Ввести здание в эксплуатацию планируется в декабре 2025 года.

Подрядчик, ООО «Кинетика» (бывшее ООО «ЖБК Строй»), окончил работы по выносу объекта электросетевого хозяйства из зоны размещения здания, бетонированию ростверков, устройству приямков и сетей хозяйственно-бытовой и ливневой канализации. Сейчас, помимо монтажа каркаса, идет кладка кирпичных стен и перегородок второго и третьего этаже, устройство фундаментов для крылец, а также монтаж систем вентиляции и отопления.

По условиям муниципального контракта «Кинетика» должна воссоздать здание в существующих габаритах и цветах. После ремонта здесь будут учиться 7-11 классы школы №146. Здание на Уральской, 110 было построено по проекту швейцарского архитектора Ханнеса Мейера в 1924 году. Объект снесли, так как он находился в аварийном состоянии.

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#Недвижимость#Общество#Пермь#Школа#Реконструкция#Стройка#Школа №146#Историческое здание
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