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Posted 14 сентября, 12:05

Published 14 сентября, 12:05

Modified 14 сентября, 12:07

Updated 14 сентября, 12:07

Игорь Сапко: из украинского плена домой вернулись 5 срочников из Прикамья

Во время обмена между Россией и Украиной домой вернулись пять срочников из Прикамья

14 сентября 2024, 12:05
Фото: 1MI

Игорь Сапко: из украинского плена домой вернулись 5 срочников из Прикамья

Сюжет
Военная операция на Украине
Мужчинам обещают оказать необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Еще пять жителей Пермского края вернулись в родной регион из украинского плена. Это произошло во время 56-го обмена военнопленными между Россией и Украиной. Как рассказал уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко, по предварительной информации, все пять наших земляков — солдаты срочной службы с курского направления.

По словам омбудсмена, он уже пообщался с близкими родственниками пермяков. Всем военнослужащим дали возможность связаться с родными, также им окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь. Всего с начала года Минобороны России вернуло из плена более 1 тыс. военнослужащих.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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