Во время обмена между Россией и Украиной домой вернулись пять срочников из Прикамья

Posted 14 сентября, 12:05
Published 14 сентября, 12:05
Modified 14 сентября, 12:07
Updated 14 сентября, 12:07
Еще пять жителей Пермского края вернулись в родной регион из украинского плена. Это произошло во время 56-го обмена военнопленными между Россией и Украиной. Как рассказал уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко, по предварительной информации, все пять наших земляков — солдаты срочной службы с курского направления.
По словам омбудсмена, он уже пообщался с близкими родственниками пермяков. Всем военнослужащим дали возможность связаться с родными, также им окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь. Всего с начала года Минобороны России вернуло из плена более 1 тыс. военнослужащих.