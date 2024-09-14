Во время обмена между Россией и Украиной домой вернулись пять срочников из Прикамья

Еще пять жителей Пермского края вернулись в родной регион из украинского плена. Это произошло во время 56-го обмена военнопленными между Россией и Украиной. Как рассказал уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко, по предварительной информации, все пять наших земляков — солдаты срочной службы с курского направления.