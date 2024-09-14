properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 сентября, 14:35

Published 14 сентября, 14:35

Modified 14 сентября, 14:42

Updated 14 сентября, 14:42

На трассе в Березниковском округе 14 сентября грузовик въехал в автобус

Выехал на встречную. Грузовик врезался в автобус в Березниковском округе

14 сентября 2024, 14:35
Фото: сообщество «Типичные Березники» «ВКонтакте»

На трассе в Березниковском округе 14 сентября грузовик въехал в автобус

Сюжет
Дтп
Информация о пострадавших уточняется.

Сегодня, 14 сентября, на трассе «Чкалово — Березники» произошло ДТП. По предварительной информации, по дороге ехал грузовой автомобиль FAW. Водитель машины не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным автобусом «ПАЗ».

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили Properm.ru, что на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Число пострадавших уточняется. Ранее, вчера вечером в Кочевском округе произошло смертельное ДТП из-за лося, выбежавшего на дорогу.

Читайте также:
В Госавтоинспекции Перми рассказали подробности страшного ДТП с мотоциклистомВодитель ВАЗа устроил смертельное ДТП в Свердловском районе ПермиВ Прикамье в ходе ДТП погиб 23-летний водитель «Лады Гранта»
#Происшествия#Дтп#Пермь#Авария#Полиция#Госавтоинспекция
Подпишитесь
Популярное