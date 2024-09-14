Выехал на встречную. Грузовик врезался в автобус в Березниковском округе

Posted 14 сентября, 14:35
Published 14 сентября, 14:35
Modified 14 сентября, 14:42
Updated 14 сентября, 14:42
Сегодня, 14 сентября, на трассе «Чкалово — Березники» произошло ДТП. По предварительной информации, по дороге ехал грузовой автомобиль FAW. Водитель машины не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным автобусом «ПАЗ».
В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили Properm.ru, что на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Число пострадавших уточняется. Ранее, вчера вечером в Кочевском округе произошло смертельное ДТП из-за лося, выбежавшего на дорогу.