Выехал на встречную. Грузовик врезался в автобус в Березниковском округе

Сегодня, 14 сентября, на трассе «Чкалово — Березники» произошло ДТП. По предварительной информации, по дороге ехал грузовой автомобиль FAW. Водитель машины не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным автобусом «ПАЗ».