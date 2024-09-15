«Аэрофлот» обязали свозить пару пермяков на Пхукет по крайне дешевому тарифу

В октябре прошлого года пермячка приобрела на официальном сайте перевозчика авиабилеты на себя и супруга по маршруту следования Екатеринбург-Пхукет–Екатеринбург. С учетом оплаты страховки пассажиров на время полета, она оплатила 52 360 рублей. Спустя несколько дней, ПАО «Аэрофлот-Российские авиалинии» аннулировал билеты и вернул деньги женщине. В ответ на претензию, ответчик сообщил, что из-за технического сбоя были некорректно оформлены билеты.