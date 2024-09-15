«Аэрофлот» обязали свозить пару пермяков на Пхукет по крайне дешевому тарифу

Posted 15 сентября, 04:16
Published 15 сентября, 04:16
Modified 15 сентября, 04:16
Updated 15 сентября, 04:16
Индустриальный суд удовлетворил иск регионального управления Роспотребнадзора к ПАО «Аэрофлот-Российские авиалинии». Ведомство выступило в защиту семейной пары из Перми.
В октябре прошлого года пермячка приобрела на официальном сайте перевозчика авиабилеты на себя и супруга по маршруту следования Екатеринбург-Пхукет–Екатеринбург. С учетом оплаты страховки пассажиров на время полета, она оплатила 52 360 рублей. Спустя несколько дней, ПАО «Аэрофлот-Российские авиалинии» аннулировал билеты и вернул деньги женщине. В ответ на претензию, ответчик сообщил, что из-за технического сбоя были некорректно оформлены билеты.
Роспотребнадзор обратился в суд с иском о признании действий ответчика по одностороннему расторжению договора незаконными, возложении обязанности заключить договор воздушной перевозки на прежних условиях без взимания доплаты и оказании услуги воздушной перевозки пассажиров, взыскании компенсации морального вреда, а также о взыскании штрафа в пользу потребителя.
Возражая относительно заявленных исковых требований, ответчик указывал на то, что данная сделка по приобретению истцами авиабилетов по столь низкой стоимости, является ничтожной. Суд отклонил доводы ответчика, поскольку стоимость перелета была опубликована на официальном сайте и обеспечена возможность заключения договора перевозки по данной стоимости.
Решением суда действия ПАО «Аэрофлот-Российские авиалинии» по одностороннему расторжению договора воздушной перевозки пассажиров по причине некорректного оформления билетов признаны незаконными. На ответчика возложена обязанность заключить с истцами договоры воздушной перевозки пассажиров на прежних условиях и оказать услуги в течение года с момента вступления решения суда в законную силу. В пользу каждого истца взыскано по 15 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и штрафа. Решение суда в законную силу не вступило.