Бабье дето: синоптики рассказали, почему в Прикамье в сентябре было как в июле

Грозы оказались значительно более интенсивными и распространенными, чем прогнозировалось. Они сопровождались высокой для сентября молниевой активностью, выпадением града, а интенсивность осадков по данным доплеровского радиолокатора локально превышала 150 мм/ч (а днем до 205 мм/ч), хотя нужно понимать, что это мгновенное значение. Сильные ливни действительно отмечались, в том числе в ряде районов Перми