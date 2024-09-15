Бабье дето: синоптики рассказали, почему в Прикамье в сентябре было как в июле

Posted 15 сентября, 04:41
Published 15 сентября, 04:41
Modified 15 сентября, 04:44
Updated 15 сентября, 04:44
День 14 сентября на севере Прикамья стал самым тёплым с начала месяца, сообщают в ГИС-центре ПГНИУ. В Березниках, Гайнах. Косе, Кочево и Кудымкаре максимальная температура превысила +25 градусов. Количество осадков максимально в Кудымкаре и в Перми (19 мм и 11 мм соответственно). В некоторых районах выпал град.
Этот день в Пермском крае по характеру погоды напоминал середину лета. С самого утра под влиянием слабо выраженной ложбины (зоны сходимости воздушных течений) между двумя антициклонами началась интенсивная грозовая деятельность в центральных районах края, которая днем распространилась и на многие другие районы.
Грозы оказались значительно более интенсивными и распространенными, чем прогнозировалось. Они сопровождались высокой для сентября молниевой активностью, выпадением града, а интенсивность осадков по данным доплеровского радиолокатора локально превышала 150 мм/ч (а днем до 205 мм/ч), хотя нужно понимать, что это мгновенное значение. Сильные ливни действительно отмечались, в том числе в ряде районов Перми
Утренние грозы были интересны тем, что их развитию явно способствовала прогретая водная поверхность Камского водохранилища. Над ним либо формировались новые ячейки, либо усиливались те, которые выходили на акваторию с северо-востока.
На северо-западе края было очень тепло — по срокам до +25 градусов, на остальной территории несколько прохладнее из-за облачности. Итоги дня по осадкам будут подведены позже