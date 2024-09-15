Подсудность для дела топ-менеджеров «Телты» определили по месту преступления

Posted 15 сентября, 03:30
Published 15 сентября, 03:30
Modified 15 сентября, 03:30
Updated 15 сентября, 03:30
Уголовное дело в отношении топ-менеджеров Пермского телефонного завода «Телта»: бывшего гендиректора Алексея Высокова, главного бухгалтера Елены Гришиной, а также бывшего владельца «Телты» Игоря Морозова и военпреда Минобороны Алексея Пальмова не будут рассматривать в Таганском суде Москвы. Такое решение вынесла Светлана Спицына еще 3 сентября, на предварительных слушаниях по делу о махинациях при исполнении госконтрактов на поставку оборудования для нужд Минобороны РФ.
Перед судом был поставлен вопрос о передаче уголовного дела по подсудности в Мещанский районный суд, поскольку Таганскому данное уголовное дело не подсудно. В постановлении судья ссылается на то, что местом совершения мошенничества, состоящего в хищении безналичных денежных средств является, как правило, место совершения действий, связанных с обманом или злоупотреблением доверием. Поэтому территориальной подсудностью может быть по месту нахождения Департамента государственных закупок Минобороны России.
Как следует из обвинительного заключения, именно туда направлялись документы, содержащие ложные сведения, и на основании которых было принято решение о соответствии ОАО ПТЗ «Телта» и поданной им заявки требованиям условиям закона о госзакупках. Также туда направлялась и документация об участии в аукционе, был заключен государственный контракт и шло перечисление денежных средств.
Постановление было вынесено 3 сентября, 6 и 9 сентября от подсудимых поступили апелляционные жалобы на смену территориальной подсудности дела. В Мещанский суд материалы на данный момент не поступили, как и материалы жалоб в апелляционную инстанцию Мосгорсуда.
Также данным постановлением суд продлил срок содержания под стражей для Игоря Морозова до 23 февраля 2025 года. Его адвокаты просили смягчить экс-владельцу «Телты» меру пресечения на домашний арест или залог, но им было отказано. Это решение суда также оспаривается.
Остальным фигурантам уголовного дела на данный момент избрана мера пресечения, не связанная с арестом. Военпред Пальмов, исходя из материалов суда находится под подпиской о невыезде, Гришина и Высоков — под запретом определенных действий.
Ранее по подозрению во взятке от руководства завода арестовали начальника Главного управления связи — заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Следствие считает, что он получил от бывшего гендиректора «Телты» Алексея Высокова и главного бухгалтера Елены Гришиной 36 млн рублей. Посредником выступал военпред Минобороны Алексей Пальмов. Еще один фигурант этого дела — бывший владелец «Телты» Игорь Морозов. Судья Таганского суда Светлана Спицына 3 сентября начнет рассматривать это уголовное дело. Всем четверым обвиняемым инкриминируется мошенничество в особо крупном размере.
Из открытых данных известно, что «Телта» в 2015 году получил госконтракт на поставку телекоммуникационного оборудования для нужд «Воентелекома» на сумму 163,6 млн рублей. В системе госзакупок или других открытых данных иных договоров с данным предприятием не указывается. В тот же период между Минобороны и «Телтой» был заключен госконтракт на поставку полевого телефонного аппарата ТА-88 на сумму 278,9 млн рублей. Обе поставки должны были завершиться в 2016 году. Как известно из материалов дел, исполнение этих контрактов курировал задержанный в мае генерал-лейтенант Вадим Шамарин.