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Posted 15 сентября, 08:35

Published 15 сентября, 08:35

Modified 15 сентября, 08:42

Updated 15 сентября, 08:42

Полиция ищет водителя каршеринговой машины, устроившего ДТП у оперного театра в Перми

Полиция ищет водителя каршеринговой машины, устроившего ДТП у оперного театра в Перми

15 сентября 2024, 08:35
Фото: ЧП/ДТП Пермь
Водитель на справился с управлением и автомобиль влетел на газон сквера у пермского театра.

Утром 15 сентября года неустановленный водитель управлял каршеринговым автомобилем Haval Jolion и устроил ДТП в сквере у театра оперы и балета, сообщили журналисту Properm.ru в полиции. Известно, что каршеринг «Делимобиль» появился в Перми только в сентябре 2024 года.

Видео: ЧП/ДТП Пермь.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением транспортным средством и в районе дома 13 по ул. Сибирская и допустил столкновение с препятствием, а именно ограждением, лавкой, бордюрным камнем.

С места происшествия водитель скрылся. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают личность водителя. Возбуждено дело об административном правонарушении.

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