Полиция ищет водителя каршеринговой машины, устроившего ДТП у оперного театра в Перми

Posted 15 сентября, 08:35
Published 15 сентября, 08:35
Modified 15 сентября, 08:42
Updated 15 сентября, 08:42
Утром 15 сентября года неустановленный водитель управлял каршеринговым автомобилем Haval Jolion и устроил ДТП в сквере у театра оперы и балета, сообщили журналисту Properm.ru в полиции. Известно, что каршеринг «Делимобиль» появился в Перми только в сентябре 2024 года.
По предварительной информации, водитель не справился с управлением транспортным средством и в районе дома 13 по ул. Сибирская и допустил столкновение с препятствием, а именно ограждением, лавкой, бордюрным камнем.
С места происшествия водитель скрылся. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают личность водителя. Возбуждено дело об административном правонарушении.