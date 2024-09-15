Полиция ищет водителя каршеринговой машины, устроившего ДТП у оперного театра в Перми

Утром 15 сентября года неустановленный водитель управлял каршеринговым автомобилем Haval Jolion и устроил ДТП в сквере у театра оперы и балета, сообщили журналисту Properm.ru в полиции. Известно, что каршеринг «Делимобиль» появился в Перми только в сентябре 2024 года.