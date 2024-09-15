Прокуратура потребовала уволить восемь пермских чиновников из-за утраты доверия

Posted 15 сентября, 11:51
Published 15 сентября, 11:51
Modified 15 сентября, 11:54
Updated 15 сентября, 11:54
В первом полугодии 2024 года в регионе прокурорами выявлено почти 700 лиц, допустивших нарушения, связанные с неисполнением антикоррупционных обязанностей, несоблюдением запретов и ограничений. Это и случаи неверного декларирования доходов и расходов, наличие конфликта интересов, участие чиновников в управлении хозяйствующим субъектом.
В начале 2024 года прокуратурой края установлено, что несколько лиц из числа руководителей краевых органов исполнительной власти в нарушение ст. 17 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» принимали участие в управлении организацией: решали кадровые и имущественные вопросы и одновременно по долгу службы осуществляли функций государственного управления в отношении этой коммерческой организации. По информации прокурора служащие были привлечены к дисциплинарной ответственности.
По представлению прокурора Пермского района уволена в связи с утратой доверия руководитель одного из муниципальных учреждений, не представившая сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Всего по инициативе прокуроров за истекший период текущего года уволено в связи с утратой доверия три чиновника, двое из них занимали руководящие должности в местных администрациях.
Сейчас в производстве судов находятся еще пять исков с требованием об увольнении должностных лиц в связи с утратой доверия или изменении формулировки увольнения тех из них, кто сумел избежать ответственности путем расторжения служебных и трудовых отношений по собственному желанию.
Принимались меры к изъятию имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы. На рассмотрении суда Индустриального района находится исковое заявление прокурора об обращении в доход государства иностранного автомобиля стоимостью около 9 млн рублей, приобретенного служащей Министерства социального развития Пермского края на неустановленные доходы. Решение по существу спора пока не принято, рассмотрение дела приостановлено в связи с производством экспертизы.
В Ленинский районный суд в июле 2024 года направлен иск об обращении в доход государства имущества общей стоимостью 27 млн рублей, принадлежащего министру по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края и оформленного на третьих лиц. В ходе проверки двух доказательств законного происхождения доходов, за счет которых приобретено указанное имущество, получено не было.
Удовлетворен тем же судом иск прокурора к служащей департамента транспорта Перми об обращении в доход государства денежных средств в сумме 4,1 млн рублей, поступивших на её счет в банке. Сведения, подтверждающие законность получения этих средств, служащей в ходе проверки представлены не были.
Продолжена работа по привлечению к административной ответственности юридических лиц, от имени или в интересах которых совершаются коррупционные правонарушения. Всего за первое полугодие текущего года по постановлениям судов, вынесенных по инициативе прокуроров, наложено административных штрафов на общую сумму 1 млн рублей.
В марте текущего года удовлетворен иск прокурора Перми, заявленный в рамках уголовного судопроизводства, на общую сумму свыше 127 млн рублей. Речь идет об уголовном деле, связанном с дорожно-строительной компанией ООО «ДСК „Арсенал“».
Было установлено, что заместитель директора коммерческой организации, являющейся исполнителем государственных контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги, организовал производство предусмотренной контрактом асфальтобетонной смеси с заменой на асфальтобетонную смесь с более низкой стоимостью.
В целях возмещения ущерба на недвижимое имущество и транспортные средства указанного лица наложен арест, который сохранен судом до исполнения приговора в части гражданского иска.