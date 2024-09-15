Прокуратура потребовала уволить восемь пермских чиновников из-за утраты доверия

По представлению прокурора Пермского района уволена в связи с утратой доверия руководитель одного из муниципальных учреждений, не представившая сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Всего по инициативе прокуроров за истекший период текущего года уволено в связи с утратой доверия три чиновника, двое из них занимали руководящие должности в местных администрациях.