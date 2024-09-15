Прокуратура проверяет причины ДТП с автобусом под Березниками

Кроме того, следователями следственного отдела по г. Березники СУ СК России по Пермскому краю по факту ДТП с рейсовым автобусом на автомобильной дороге по направлению «Березники-Чкалово» начата процессуальная проверка по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По имеющейся информации, автобус принадлежал ИП Дмитрию Моховикову.