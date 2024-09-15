Прокуратура проверяет причины ДТП с автобусом под Березниками

Posted 15 сентября, 07:38
Published 15 сентября, 07:38
Modified 15 сентября, 07:56
Updated 15 сентября, 07:56
Прокуратура Березников организовала проверку причин и условий ДТП, произошедшего в вечернее время 14 сентября на автодороге Березники-Чкалово, рассказали в ведомстве. В результате ДТП восемь пассажиров автобуса получили различные травмы, среди них одна малолетняя. Пожилая пассажирка после аварии была госпитализирована.
По предварительной информации водитель грузового автомобиля FAW не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с рейсовым автобусом. В результате пассажиры автобуса получили травмы, им оказана необходимая медицинская помощь.
На место происшествия выезжала заместитель прокурора Березников Мария Ковыляева.
Кроме того, следователями следственного отдела по г. Березники СУ СК России по Пермскому краю по факту ДТП с рейсовым автобусом на автомобильной дороге по направлению «Березники-Чкалово» начата процессуальная проверка по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По имеющейся информации, автобус принадлежал ИП Дмитрию Моховикову.
В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям (бездействию) ответственных лиц по организации безопасного дорожного движения, соблюдению порядка пассажирских перевозок.