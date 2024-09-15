Пятница тринадцатое популярна среди пермяков для заключения брака

В минувшую пятницу в органах ЗАГС Прикамья была официально зарегистрирована 121 новая семья. Каждая вторая регистрация брака состоялась в Перми.



В пятницу 13 августа 2021 года было зарегистрировано — 278 браков, в пятницу 13 мая 2022 года — 96, в пятницу 13 января 2023 года — 106 пар стали семьей, а в пятницу 13 октября 2023 — 95 влюбленных поженились.



Следующая «мистическая» пятница — 13 декабря. Кстати, этот день для регистрации брака выбрали уже семь пар пермских молодоженов.