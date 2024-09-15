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Posted 15 сентября, 07:29

Published 15 сентября, 07:29

Modified 15 сентября, 07:32

Updated 15 сентября, 07:32

Пятница тринадцатое популярна среди пермяков для заключения брака

Пятница тринадцатое популярна среди пермяков для заключения брака

15 сентября 2024, 07:29
Более сотни жителей Прикамья обручились в минувшую пятницу.

Вопреки распространенным суевериям, многие пары для официальной регистрации брака выбирают «мистический» день — пятницу 13-е, рассказали в соцсетях сотрудники ЗАГС Пермского края.

В минувшую пятницу в органах ЗАГС Прикамья была официально зарегистрирована 121 новая семья. Каждая вторая регистрация брака состоялась в Перми.

В пятницу 13 августа 2021 года было зарегистрировано — 278 браков, в пятницу 13 мая 2022 года — 96, в пятницу 13 января 2023 года — 106 пар стали семьей, а в пятницу 13 октября 2023 — 95 влюбленных поженились.

Следующая «мистическая» пятница — 13 декабря. Кстати, этот день для регистрации брака выбрали уже семь пар пермских молодоженов.

Как пережить пятницу 13. Что можно и что нельзя делать в этот день
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#Общество#Пермь
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