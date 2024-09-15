Стало известно число пострадавших в ДТП с автобусом в Березниках

Posted 15 сентября, 06:22
Published 15 сентября, 06:22
Modified 15 сентября, 06:24
Updated 15 сентября, 06:24
Восемь человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом маршрута №3 «Абрамово — Чкалово» под Березниками. Авария произошла в субботу, 14 сентября. Как сообщили журналисту Properm.ru в пресс-службе главка МВД по Пермскому краю, госпитализирована была женщина 1944 года рождения, остальные пострадавшие были осмотрены медиками скорой и отпущены под амбулаторное наблюдение.
«Моя мама сейчас в больнице, сидела за водителем, ударилась об стекло, нос сломан, отёк на лице, глаз», — рассказывает жительница Березников в социальных сетях.
По предварительной информации, около 18:00 часов по автодороге Березники-Чкалова двигался грузовой автомобиль FAW под управлением мужчины 1968 года рождения. На 2 км трассы водитель грузовика не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом ПАЗ под управлением водителя 1963 года рождения.
По факту автоаварии проводится проверка.
В Госавтоинспекции напоминают, что водителям следует неукоснительно соблюдать требования ПДД, выбирать безопасную скорость и соблюдать дистанцию движения, в соответствии с дорожными и метеорологическими условиями, не прибегать к резкому торможению и рискованным маневрам.
Прокуратура Березников после происшествия с пассажирским автобусом, перевернувшимся на трассе Березники-Пермь в июне 2024 года, провела проверку соблюдения трудового законодательства в деятельности перевозчика — ИП Н. Г. Шкляр, сообщает пресс-служба прокуратуры края.