Стало известно число пострадавших в ДТП с автобусом в Березниках

Восемь человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом маршрута №3 «Абрамово — Чкалово» под Березниками. Авария произошла в субботу, 14 сентября. Как сообщили журналисту Properm.ru в пресс-службе главка МВД по Пермскому краю, госпитализирована была женщина 1944 года рождения, остальные пострадавшие были осмотрены медиками скорой и отпущены под амбулаторное наблюдение.