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Posted 15 сентября, 09:36

Published 15 сентября, 09:36

Modified 15 сентября, 09:38

Updated 15 сентября, 09:38

В МЧС предупредили пермяков об утренних туманах в будни

В МЧС предупредили пермяков об утренних туманах в будни

15 сентября 2024, 09:36
Фото: properm.ru
Теплая погода в Прикамья продержится еще несколько дней.

По данным ЦГМС 16 сентября ночью и в первой половине дня в Пермском крае прогнозируется туман. Водителям рекомендуем соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений, сообщают в пресс-службе МЧС региона.

В ночь на понедельник ожидается температура воздуха +7…12°C. В горах и низинах воздух может остыть до +2°C

Жнем ожидается +19…24°C. В Перми преимущественно без осадков. В первой половине дня местами туман. Ветер южный, 4-9 м/с.

Теплая погода по прогнозам сохранится до средины недели.

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#Общество#Пермь#Пермский край#Прогноз
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