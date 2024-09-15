В МЧС предупредили пермяков об утренних туманах в будни

Posted 15 сентября, 09:36
Published 15 сентября, 09:36
Modified 15 сентября, 09:38
Updated 15 сентября, 09:38
По данным ЦГМС 16 сентября ночью и в первой половине дня в Пермском крае прогнозируется туман. Водителям рекомендуем соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений, сообщают в пресс-службе МЧС региона.
В ночь на понедельник ожидается температура воздуха +7…12°C. В горах и низинах воздух может остыть до +2°C
Жнем ожидается +19…24°C. В Перми преимущественно без осадков. В первой половине дня местами туман. Ветер южный, 4-9 м/с.
Теплая погода по прогнозам сохранится до средины недели.