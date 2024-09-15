В МЧС предупредили пермяков об утренних туманах в будни

По данным ЦГМС 16 сентября ночью и в первой половине дня в Пермском крае прогнозируется туман. Водителям рекомендуем соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений, сообщают в пресс-службе МЧС региона.