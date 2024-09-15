В субботу под Соликамском в ДТП с КАМАЗом погиб водитель Volkswagen Jetta

Posted 15 сентября, 04:32
Published 15 сентября, 04:32
Modified 15 сентября, 04:35
Updated 15 сентября, 04:35
В субботу, 14 сентября около 16:00 часов на автодороге «Соликамск-Красновишерск» произошло смертельное ДТП, сообщают в Госавтоинспекции.
По территории Соликамского района в сторону Красновишерска двигался автомобиль Volkswagen Jetta под управлением мужчины 1988 года рождения.
Предварительно установлено, что на 35 км 850 м автодороги водитель по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем «КамАЗ», под управлением мужчины 1978 года рождения.
В результате ДТП водитель Volkswagen Jetta погиб на месте происшествия, пассажир легкового автомобиля госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.