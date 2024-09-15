Вступил в силу приговор поджигателям пермского военкомата. Их обвинили в госизмене

30 июня прошлого года в Екатеринбурге был вынесен приговор Алексею Гашеву. Ему было назначено 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Первые три года он проведет в тюрьме, после освобождения из колонии ему назначено полтора года ограничения свободы. 21 июня к 11 годам колонии строгого режима приговорили Михаила Соколова. Его также признали виновным в государственной измене, террористическом акте и участии в террористической группе. Первые три года наказания он проведет в тюрьме. Соколов и Гашев полностью признали вину и сотрудничали со следствием, судебная коллегия рассматривала их уголовное дело в закрытом для слушателей и журналистов режиме.