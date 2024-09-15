Вступил в силу приговор поджигателям пермского военкомата. Их обвинили в госизмене

Posted 15 сентября, 08:17
Published 15 сентября, 08:17
Modified 15 сентября, 08:20
Updated 15 сентября, 08:20
Военный апелляционный суд в Москве прекратил рассмотрение уголовного дела в отношении пермяка Алексея Гашева, стало известно журналисту Properm.ru. В 2022 году он вместе с Михаилом Соколовым пытались поджечь здание военкомата в Перми. Известно, что рано утром 24 июня 2022 года они забросили несколько бутылок с зажигательной смесью в окно военкомата в Кировском районе Перми. Через некоторое время в тот ж день в соцсетях появилось видео. Это был первый известный случай в Прикамье в 2022 году.
Как пояснил собеседник журналиста Properm.ru в правоохранительных органах, прокуратура отозвала апелляционное представление. Также не была рассмотрена и апелляционная жалоба защиты Гашева. Таким образом, оба приговора — Гашеву и Соколову вступили в законную силу, последний решение суда не оспаривал.
Гашев и Соколов были признаны виновными по п., а ч. 2 ст. 205 УК РФ — в совершении теракта, а именно в поджоге административного здания военкомата для дестабилизации обстановки, по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ — участии в террористическом сообществе и по ст. 275 УК РФ — в совершении государственной измены.
30 июня прошлого года в Екатеринбурге был вынесен приговор Алексею Гашеву. Ему было назначено 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Первые три года он проведет в тюрьме, после освобождения из колонии ему назначено полтора года ограничения свободы. 21 июня к 11 годам колонии строгого режима приговорили Михаила Соколова. Его также признали виновным в государственной измене, террористическом акте и участии в террористической группе. Первые три года наказания он проведет в тюрьме. Соколов и Гашев полностью признали вину и сотрудничали со следствием, судебная коллегия рассматривала их уголовное дело в закрытом для слушателей и журналистов режиме.