Четверо жителей Прикамья «инвестировали» мошенникам более 3,7 миллионов рублей

Posted 16 сентября, 05:52
Published 16 сентября, 05:52
Modified 16 сентября, 06:42
Updated 16 сентября, 06:42
Четверо жителей Прикамья, желавшие улучшить свое материальное положение с помощью инвестиций, перевели аферистам более 3,7 млн рублей. Подробности сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
Так, 53-летняя жительница Куединского муниципального округа увидела рекламу о получении прибыли путем вложения средств в акции и позвонила по указанному номеру телефон. Ответивший мужчина проконсультировал женщину. В последствии по его указаниям она перевела более 900 тыс. рублей на неизвестные счета.
Таким же образом 44-летняя жительница Чайковского, которая, доверившись «специалисту» лишилась более 1,2 млн рублей.
79-летней пермячке предложение о дополнительном заработке поступило по телефону. Озвученные условия пенсионерку полностью устроили и все имеющиеся сбережения в сумме более 1,3 млн рублей она «вложила» на указанный собеседником счет. По аналогичной схеме была обманута и 40-летняя жительница Лысьвы, потерявшая более 250 тыс. рублей.
По всем фактам возбуждены уголовные дела по ст. 159 «Мошенничество». Ведется следствие.
Телефонные мошенники пустили в ход очередную схему обмана. Теперь они приглашают пермяков пройти диспансеризацию, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Неизвестный позвонил 70-летнему жителю Перми через мессенджер и представился врачом. Он предложил мужчине записаться на диспансеризацию. Когда пермяк согласился, незнакомец попросил озвучить коды, пришедшие в SMS-сообщениях. Пенсионер выполнил указания звонившего.
Несколько минут спустя пермяку вновь позвонили через мессенджер. Женский голос представился сотрудником МФЦ и сообщил, что личный кабинет пенсионера на сайте «Госуслуг» взломали. Мужчина повесил трубку. Через несколько дней потерпевший обнаружил, что с его банковского вклада пропало около 700 тыс. рублей, и обратился в полицию.