Четверо жителей Прикамья «инвестировали» мошенникам более 3,7 миллионов рублей

Несколько минут спустя пермяку вновь позвонили через мессенджер. Женский голос представился сотрудником МФЦ и сообщил, что личный кабинет пенсионера на сайте «Госуслуг» взломали. Мужчина повесил трубку. Через несколько дней потерпевший обнаружил, что с его банковского вклада пропало около 700 тыс. рублей, и обратился в полицию.