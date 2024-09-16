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Posted 16 сентября, 11:51

Published 16 сентября, 11:51

Modified 16 сентября, 11:53

Updated 16 сентября, 11:53

Прокуратура обязала отремонтировать тропу в Каменный город

Деревянные дорожки в Каменный город отремонтируют только после жалоб в прокуратуру

16 сентября 2024, 11:51
Фото: properm.ru

Прокуратура обязала отремонтировать тропу в Каменный город

Ранее подрядчик вышел на объект для благоустройства тропы.

Туристическую тропу в Каменный город приведут в порядок после жалоб в районную прокуратуру. Как сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства, прокурором было внесено представление руководителю Дирекции особо охраняемых природных территорий Пермского края, которое удовлетворено.

В прокуратуре отметили, что деревянный настил был в плохом состоянии, что привело к травмам туристом в весенне-летний период 2024 года.

Деревянные настилы были местами разрушены.Деревянные настилы были местами разрушены.
Деревянные настилы были местами разрушены.. Фото: Прокуратура Пермского края

Сейчас здесь стартовали работы по ремонту экологической тропы. Подрядчик, ООО «Акрополь-М», планирует демонтировать старый аварийный настил и уложить новый до конца этого года. На это время туристов просят отложить поездки в Каменный город.

#Губаха#Ремонт#Благоустройство#Каменный город
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