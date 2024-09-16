Деревянные дорожки в Каменный город отремонтируют только после жалоб в прокуратуру

Posted 16 сентября, 11:51
Published 16 сентября, 11:51
Modified 16 сентября, 11:53
Updated 16 сентября, 11:53
Туристическую тропу в Каменный город приведут в порядок после жалоб в районную прокуратуру. Как сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства, прокурором было внесено представление руководителю Дирекции особо охраняемых природных территорий Пермского края, которое удовлетворено.
В прокуратуре отметили, что деревянный настил был в плохом состоянии, что привело к травмам туристом в весенне-летний период 2024 года.
Сейчас здесь стартовали работы по ремонту экологической тропы. Подрядчик, ООО «Акрополь-М», планирует демонтировать старый аварийный настил и уложить новый до конца этого года. На это время туристов просят отложить поездки в Каменный город.