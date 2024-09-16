Для водителей на пять суток закрыли часть улицы Сергея Есенина в Перми

В Перми на пять дней закрыли участок ул. Сергея Есенина. Ограничения действуют с сегодняшнего дня вплоть до 00:00 21 сентября, сообщили в пресс-службе министерства транспорта Прикамья. Перекрыта одна полоса движения от дома на Есенина, 9 до Есенина, 11.