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Posted 16 сентября, 04:14

Published 16 сентября, 04:14

Modified 16 сентября, 04:16

Updated 16 сентября, 04:16

В Перми на пять дней закрыли участок улицы, названной в честь Сергея Есенина

Для водителей на пять суток закрыли часть улицы Сергея Есенина в Перми

16 сентября 2024, 04:14
Фото: Google Maps

В Перми на пять дней закрыли участок улицы, названной в честь Сергея Есенина

Автомобилистам стоит заранее планировать маршруты движения.

В Перми на пять дней закрыли участок ул. Сергея Есенина. Ограничения действуют с сегодняшнего дня вплоть до 00:00 21 сентября, сообщили в пресс-службе министерства транспорта Прикамья. Перекрыта одна полоса движения от дома на Есенина, 9 до Есенина, 11.

Фото: пресс-служба министерства транспорта Пермского края.

Неудобства для водителей возникли не просто так — на закрытом участке проведут работы по строительству сети водоснабжения. Чиновники просят автомобилистов заранее планировать маршрут поездок.

Ранее был закрыт проход по надземному пешеходному мосту на Заводе Шпагина. Рядом с железной дорогой строители укладывали плиты и вели земляные работы.

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#Авто#Общество#Пермь#Ограничение движения#Минтранс#Перекрытие
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