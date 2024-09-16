Для водителей на пять суток закрыли часть улицы Сергея Есенина в Перми

Posted 16 сентября, 04:14
Published 16 сентября, 04:14
Modified 16 сентября, 04:16
Updated 16 сентября, 04:16
В Перми на пять дней закрыли участок ул. Сергея Есенина. Ограничения действуют с сегодняшнего дня вплоть до 00:00 21 сентября, сообщили в пресс-службе министерства транспорта Прикамья. Перекрыта одна полоса движения от дома на Есенина, 9 до Есенина, 11.
Неудобства для водителей возникли не просто так — на закрытом участке проведут работы по строительству сети водоснабжения. Чиновники просят автомобилистов заранее планировать маршрут поездок.
Ранее был закрыт проход по надземному пешеходному мосту на Заводе Шпагина. Рядом с железной дорогой строители укладывали плиты и вели земляные работы.