Кадровый центр Прикамья награжден за вклад в развитие клиентоцентричного подхода

Posted 16 сентября, 06:46
Published 16 сентября, 06:46
Modified 16 сентября, 06:54
Updated 16 сентября, 06:54
Делегация Службы занятости населения Пермского края приняла участие в Днях службы занятости на IX Всероссийской неделе охраны труда в Сочи. Главным событием первого дня стало пленарное заседание «Кадровый центр „Работа России“: новые перспективы для рынка труда».
В своем выступлении на заседании министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков озвучил новые задачи, которые сейчас поставлены перед Службой занятости для обеспечения кадровой потребности рынка труда. В них включены составление ежегодного кадрового прогноза, комплексное сопровождение кадрового обеспечения работодателей, маршрутизация трудоустройства выпускников и работа с участниками СВО.
На стенде «Кадровый центр „Работа России“» состоялась церемония награждения регионов, самых ответственных и вовлеченных в преобразование Служб занятости населения. Пермский край был награжден за вклад в развитие клиентоцентричного подхода.
Ольга Баклушина, директор Кадрового центра «Работа России» Пермского края:
— Специалисты Службы занятости Прикамья эффективно применяют клиентоцентричный подход, адресно решая вопросы соискателей и работодателей. Внедряются новые услуги и сервисы для клиентов Службы занятости. Изменены и принципы работы с гражданами и работодателями. В основе — проактивность, клиентоориентированность, профессионализм. Карьерные консультанты сопровождают безработного гражданина до момента трудоустройства. Комплексный подход к решению жизненных и бизнес-ситуаций помогает людям, ищущим работу, обрести уверенность в завтрашнем дне.
Как отметила Ольга Баклушина, принципы клиентоцентричности начали внедряться в 2023 году, в ходе комплексной модернизации учреждения по национальному проекту «Демография». Помимо этого, Кадровый центр нашего региона получил благодарность за участие в «Вау-марафоне» клиентоцентричности, на котором специалисты Кадрового центра Прикамья делились практиками работы.
В Сочи в ходе деловой программы прошли 10 сессий, посвященных разным направлениям работы Службы занятости. Участники обсудили новые форматы взаимодействия и сопровождения работодателей и соискателей, работу с приоритетными клиентскими группами, молодежный рынок труда и иные направления деятельности.
Модернизация Служб занятости в Пермском крае проводилась по федеральному проекту «Содействие занятости» национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным. В результате работа Службы полностью переориентирована на подбор кадров для предприятий за счет экономически активного населения региона, а не только безработных. Постоянно проводятся массовые мероприятия по набору кадров. Также жителям Прикамья бесплатно предлагаются обучающие программы и программы переподготовки под потребности работодателей.