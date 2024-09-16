Кадровый центр Прикамья награжден за вклад в развитие клиентоцентричного подхода

В Сочи в ходе деловой программы прошли 10 сессий, посвященных разным направлениям работы Службы занятости. Участники обсудили новые форматы взаимодействия и сопровождения работодателей и соискателей, работу с приоритетными клиентскими группами, молодежный рынок труда и иные направления деятельности.



Модернизация Служб занятости в Пермском крае проводилась по федеральному проекту «Содействие занятости» национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным. В результате работа Службы полностью переориентирована на подбор кадров для предприятий за счет экономически активного населения региона, а не только безработных. Постоянно проводятся массовые мероприятия по набору кадров. Также жителям Прикамья бесплатно предлагаются обучающие программы и программы переподготовки под потребности работодателей.