Кот Крошик из Перми попал в мировые таблоиды

Posted 16 сентября, 13:30
Published 16 сентября, 13:30
Modified 16 сентября, 13:53
Updated 16 сентября, 13:53
Кот из Перми, история похудения которого началась с его внушительных 17 кг, попал в мировые таблоиды. Про достижения Крошика в нелегком приведении себя в форму рассказали в массовой британской газете Daily Mail, консервативной американской газете New York Post, а также индийской газете Hindustan Times. Первым на это обратило издание 59.RU.
В Daily Mail поясняют своим читателям, что имя Crumbs в переводе с русского означает Крошик. Он был найден работниками больницы после того, как сбежал из вольера в Перми. Издание привело слова руководителя пермского приюта «Матроскин» Гали Море: «История Крошика — крайне редкий случай, когда кто-то настолько любил кота, что закормил его до такого состояния».
Заголовок New York Post звучит так: «38-фунтовый спасенный кот Crumbs застрял в полке для обуви, пытаясь сбежать из лагеря для толстяков: „Он поднял шум“». Чтобы прийти в норму, Крошику, по позитивным прогнозам ветеринаров, в неделю необходимо терять от 50 до 70 г. Кот начал худеть через две недели восстановления, Сейчас его вес составляет чуть больше 15 кг.
Издание Hindustan Times сравнивает Крошика с известным котом Гарфилдом. Набор веса Крошика происходил из-за его питания, ел он в основном супы и печенье. В городском приюте «Матроскин» не смогли котику провести УЗИ из-за того, что датчик не смог проникнуть сквозь слои его жира.
Сейчас восстановлением животного занимаются специалисты реабилитационного центра DogMas. Существенный сброс веса связан в первую очередь с выведением лишней жидкости и увеличением физической активности. Позднее вес будет снижаться гораздо медленнее.