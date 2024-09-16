Кот Крошик из Перми попал в мировые таблоиды

Заголовок New York Post звучит так: «38-фунтовый спасенный кот Crumbs застрял в полке для обуви, пытаясь сбежать из лагеря для толстяков: „Он поднял шум“». Чтобы прийти в норму, Крошику, по позитивным прогнозам ветеринаров, в неделю необходимо терять от 50 до 70 г. Кот начал худеть через две недели восстановления, Сейчас его вес составляет чуть больше 15 кг.