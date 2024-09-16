properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 сентября, 04:44

Published 16 сентября, 04:44

Modified 16 сентября, 04:46

Updated 16 сентября, 04:46

МЧС предупредило о высокой пожарной опасности 4 класса до 18 сентября в Прикамье

МЧС предупредило о высокой опасности пожаров в Прикамье с 16 по 18 сентября

16 сентября 2024, 04:44

МЧС предупредило о высокой пожарной опасности 4 класса до 18 сентября в Прикамье

Сюжет
Эвакуация
В этот период необходимо быть предельно осторожным при разведении открытого огня.

В Пермском крае с 16 по 18 сентября ожидается высокая пожарная опасность 4 класса. Об этом предупреждает краевое МЧС со ссылкой на Пермский ЦГМС.

Ведомство рекомендует соблюдать жителям региона требования пожарной безопасности, а также быть осторожными при разведении костров, топке банных печей, разведении открытого огня в парках и на сельскохозяйственных угодьях.

При обнаружении горения необходимо связаться с пожарной охраной по номеру 101 (для звонка с мобильного телефона), со стационарного телефона — 01. После этого нужно принять меры по эвакуации людей и тушению пожара в начальной стадии при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью.

«Природные пожары, как правило, представляют угрозу садоводческим товариществам, населённым пунктам и объектам экономики», — рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Читайте также:
МЧС предупреждает. В Прикамье нагрянут ливни, град, грозы и сильные порывы ветраВ Прикамье за прошедшие сутки произошло 12 пожаровМЧС Прикамья предупреждает о высокой пожарной опасности в регионе
#Пермский край#Мчс#Эвакуация#Парки#Безопасность#Пожары#Огонь#Прикамье#Пожарная опасность#Костры#Топка банных печей
Подпишитесь
Популярное