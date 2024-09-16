МЧС предупредило о высокой опасности пожаров в Прикамье с 16 по 18 сентября

Posted 16 сентября, 04:44
Published 16 сентября, 04:44
Modified 16 сентября, 04:46
Updated 16 сентября, 04:46
В Пермском крае с 16 по 18 сентября ожидается высокая пожарная опасность 4 класса. Об этом предупреждает краевое МЧС со ссылкой на Пермский ЦГМС.
Ведомство рекомендует соблюдать жителям региона требования пожарной безопасности, а также быть осторожными при разведении костров, топке банных печей, разведении открытого огня в парках и на сельскохозяйственных угодьях.
При обнаружении горения необходимо связаться с пожарной охраной по номеру 101 (для звонка с мобильного телефона), со стационарного телефона — 01. После этого нужно принять меры по эвакуации людей и тушению пожара в начальной стадии при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью.
«Природные пожары, как правило, представляют угрозу садоводческим товариществам, населённым пунктам и объектам экономики», — рассказали в пресс-службе регионального ведомства.