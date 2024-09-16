МЧС предупредило о высокой опасности пожаров в Прикамье с 16 по 18 сентября

При обнаружении горения необходимо связаться с пожарной охраной по номеру 101 (для звонка с мобильного телефона), со стационарного телефона — 01. После этого нужно принять меры по эвакуации людей и тушению пожара в начальной стадии при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью.