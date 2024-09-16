Медленно прощаемся с летним теплом. Какой будет погода в Прикамье на этой неделе

Сегодня, завтра и в среду, 16, 17 и 18 сентября, ночью +7…+12°, в низинах местами до +3°, днем +19…+24°. Ветер 2-7 м/с переменных направлений. 19 сентября на севере Пермского края прогнозируется умеренный дождь, на остальной территории преимущественно без осадков, утренние и ночные туманы местами сохраняются всю рабочую неделю. Ночью ожидается +7…+12°C, в низинах местами до +3°, днём +15…+20°, на юге до +24°. 20 сентября пройдет кратковременный дождь. Ночью +7…+12°, в низинах до +3°, днем +15…+20°, ветер западный, северо-западный 2-7 м/с.