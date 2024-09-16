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Posted 16 сентября, 02:37

Published 16 сентября, 02:37

Modified 16 сентября, 02:39

Updated 16 сентября, 02:39

В Прикамье на неделе с 16 по 22 сентября ожидается тепло до +24° и дожди

Медленно прощаемся с летним теплом. Какой будет погода в Прикамье на этой неделе

16 сентября 2024, 02:37
Фото: properm.ru

В Прикамье на неделе с 16 по 22 сентября ожидается тепло до +24° и дожди

Температура воздуха по-прежнему выше климатической нормы сентября.

На этой неделе период летнего тепла до +25° в Прикамье плавно подойдет к концу. Будни с 16 по 20 сентября ожидаются теплее климатической нормы в среднем на 6-7°, сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я». С 16 по 18 сентября в отдельных районах региона ожидаются кратковременные дожди, ночью и утром туман.

Сегодня, завтра и в среду, 16, 17 и 18 сентября, ночью +7…+12°, в низинах местами до +3°, днем +19…+24°. Ветер 2-7 м/с переменных направлений. 19 сентября на севере Пермского края прогнозируется умеренный дождь, на остальной территории преимущественно без осадков, утренние и ночные туманы местами сохраняются всю рабочую неделю. Ночью ожидается +7…+12°C, в низинах местами до +3°, днём +15…+20°, на юге до +24°. 20 сентября пройдет кратковременный дождь. Ночью +7…+12°, в низинах до +3°, днем +15…+20°, ветер западный, северо-западный 2-7 м/с.

По предварительным прогнозам, в выходные Пермский край попадет в ложбину, днем похолодает до +10…+15°, ночью около +7°. Однако и с такой картиной температура воздуха окажется выше климатической нормы. Также синоптики ожидают прохождения дождей в регионе. Ранее в ГИС-центре ПГНИУ рассказали, почему в сентябре в Прикамье теплее, чем в июле.

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