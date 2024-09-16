properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 сентября, 02:09

Published 16 сентября, 02:09

Modified 16 сентября, 02:11

Updated 16 сентября, 02:11

Минздрав Пермского края: в ДТП с автобусом в Березниках пострадали 9 человек

Минздрав уточнил данные о пострадавших в ДТП с автобусом в Березниковском округе

16 сентября 2024, 02:09
Фото: пресс-служба прокуратуры Пермского края

Минздрав Пермского края: в ДТП с автобусом в Березниках пострадали 9 человек

Сюжет
Дтп
Проверку по факту аварии проводит прокуратура.

Власти уточнили информацию о пострадавших в субботнем ДТП с автобусом и грузовиком в Березниковском округе.

В аварии пострадали не восемь, а девять человек, в их числе один ребенок. Как уточнили в пресс-службе краевого Минздрава, все пострадавшие были направлены в больницу. На лечении в условии стационара находится одна женщина, ее состояние средней тяжести. Остальные восемь пострадавших лечатся амбулаторно.

Авария случилась в минувшую субботу, 14 сентября, около 18:00, на трассе «Березники — Чкалова». За рулем грузового автомобиля FAW находился 56-летний мужчина, он не справился с управлением и выехал на «встречку». Там грузовик столкнулся с автобусом ПАЗ под управлением 61-летнего водителя. Прокуратура Березников проводит проверку.

Стало известно число пострадавших в ДТП с автобусом в Березниках
Узнать подробнее
Читайте также:
Автобус сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе на улице МираПрокуратура проверяет обстоятельства ДТП с автобусом, сбившим 10-летнего пермяка
#Происшествия#Дтп#Пермь#Авария#Березники#Дтп с автобусом#Минздрав
Подпишитесь
Популярное