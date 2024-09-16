Минздрав уточнил данные о пострадавших в ДТП с автобусом в Березниковском округе

Posted 16 сентября, 02:09
Published 16 сентября, 02:09
Modified 16 сентября, 02:11
Updated 16 сентября, 02:11
Власти уточнили информацию о пострадавших в субботнем ДТП с автобусом и грузовиком в Березниковском округе.
В аварии пострадали не восемь, а девять человек, в их числе один ребенок. Как уточнили в пресс-службе краевого Минздрава, все пострадавшие были направлены в больницу. На лечении в условии стационара находится одна женщина, ее состояние средней тяжести. Остальные восемь пострадавших лечатся амбулаторно.
Авария случилась в минувшую субботу, 14 сентября, около 18:00, на трассе «Березники — Чкалова». За рулем грузового автомобиля FAW находился 56-летний мужчина, он не справился с управлением и выехал на «встречку». Там грузовик столкнулся с автобусом ПАЗ под управлением 61-летнего водителя. Прокуратура Березников проводит проверку.