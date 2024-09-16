Минздрав уточнил данные о пострадавших в ДТП с автобусом в Березниковском округе

В аварии пострадали не восемь, а девять человек, в их числе один ребенок. Как уточнили в пресс-службе краевого Минздрава, все пострадавшие были направлены в больницу. На лечении в условии стационара находится одна женщина, ее состояние средней тяжести. Остальные восемь пострадавших лечатся амбулаторно.