Многофункциональный спортцентр в Мотовилихе могут открыть немного позже, чем обещали

Posted 16 сентября, 09:58
Published 16 сентября, 09:58
Modified 16 сентября, 10:00
Updated 16 сентября, 10:00
Новый многофункциональный спортивный центр «Звезда-2» может открыться немного позже, чем планировалось. В пресс-службе Минспорта Пермского края сообщили Properm.ru, что сейчас паспорт безопасности объекта согласовывается силовыми структурами. Документ планируется получить к концу сентября, после чего спортцентр должен открыться.
Этим летом застройщик объекта — строительная группа «Развитие» — получил разрешение на ввод здания в эксплуатацию. В середине июля спортцентр проинспектировал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и сообщил в своем Telegram-канале, что полноценную работу центр на Аркадия Гайдара, 12б начнет уже в сентябре. Тогда указывалось, что до осени собственники центра намерена получить паспорт безопасности и лицензию на осуществление образовательной деятельности, а также войти в реестр спортивных объектов.
Новый спорткомплекс находится в Мотовилихинском районе, на ул. Аркадия Гайдара, 12б. Стройка шла чуть более года. В здании оборудованы игровой зал с универсальным покрытием для игры в гандбол, мини-футбол и волейбол. В административно-бытовой части здания находятся тренерские комнаты, раздевалки, медицинский кабинет и санузлы. Также обустроены тренажерный зал, кафе и зона отдыха.