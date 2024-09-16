Многофункциональный спортцентр в Мотовилихе могут открыть немного позже, чем обещали

Этим летом застройщик объекта — строительная группа «Развитие» — получил разрешение на ввод здания в эксплуатацию. В середине июля спортцентр проинспектировал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и сообщил в своем Telegram-канале, что полноценную работу центр на Аркадия Гайдара, 12б начнет уже в сентябре. Тогда указывалось, что до осени собственники центра намерена получить паспорт безопасности и лицензию на осуществление образовательной деятельности, а также войти в реестр спортивных объектов.