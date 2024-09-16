Мошенники выдают себя за врачей и крадут деньги пермяков. Схема обмана

Posted 16 сентября, 03:39
Published 16 сентября, 03:39
Modified 16 сентября, 03:41
Updated 16 сентября, 03:41
Телефонные мошенники пустили в ход очередную схему обмана. Теперь они приглашают пермяков пройти диспансеризацию, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Неизвестный позвонил 70-летнему жителю Перми через мессенджер и представился врачом. Он предложил мужчине записаться на диспансеризацию. Когда пермяк согласился, незнакомец попросил озвучить коды, пришедшие в SMS-сообщениях. Пенсионер выполнил указания звонившего.
Несколько минут спустя пермяку вновь позвонили через мессенджер. Женский голос представился сотрудником МФЦ и сообщил, что личный кабинет пенсионера на сайте «Госуслуг» взломали. Мужчина повесил трубку. Через несколько дней потерпевший обнаружил, что с его банковского вклада пропало около 700 тыс. рублей, и обратился в полицию.
Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), идет следствие. В полиции напоминают, что нужно внимательно читать все входящие SMS-сообщения и не передавать информацию из них третьим лицам — так злоумышленники пытаются получить доступ к личному кабинету на Госуслугах или онлайн-банку. Не разговаривайте с незнакомцами, которые просят сообщить персональные данные, реквизиты банковских счетов, карт или иную личную информацию.
Мошенники придумывают все новые способы обмана доверчивых жителей Прикамья. В Юсьвинском округе директор детского сада поддалась манипуляциям и перевела более 3 млн рублей лже-сотрудникам ФСБ. А пенсионерка из Чусового поверила, что ее внучка попала в ДТП, и отдала курьеру аферистов 300 тыс. рублей.