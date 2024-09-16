Мошенники выдают себя за врачей и крадут деньги пермяков. Схема обмана

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), идет следствие. В полиции напоминают, что нужно внимательно читать все входящие SMS-сообщения и не передавать информацию из них третьим лицам — так злоумышленники пытаются получить доступ к личному кабинету на Госуслугах или онлайн-банку. Не разговаривайте с незнакомцами, которые просят сообщить персональные данные, реквизиты банковских счетов, карт или иную личную информацию.