Моторная лодка с людьми налетела на законсервированную вышку на Каме. Погиб человек

Posted 16 сентября, 10:32
Published 16 сентября, 10:32
Modified 16 сентября, 10:34
Updated 16 сентября, 10:34
Следователи следственного комитета на транспорте устанавливают обстоятельства происшествия с лодкой, в котором погиб человек. Как рассказали в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте, проводится проверка действий водителя судна по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном).
По предварительным данным, ночью 15 сентября моторная лодка с четырьмя взрослыми людьми на борту плыла по реке Кама. Рядом с деревней Зуята, на расстоянии примерно 250 м от берега судно столкнулось с бетонным основанием законсервированной нефтяной вышки. В результате происшествия 47-летний мужчина погиб, трое других пермяков получили незначительные травмы. Лодка повреждена, но осталась на плаву.
Следователи СК на транспорте проводят доследственную проверку, устанавливают обстоятельства и причины случившегося. Кроме того, Уральская транспортная прокуратура проверяет, было ли исполнено законодательство о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.
Ранее в реке Сылва водолазы нашли тело утонувшего мужчины. В Куединском округе во время игры у пруда утонули девочка и мальчик.