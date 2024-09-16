Моторная лодка с людьми налетела на законсервированную вышку на Каме. Погиб человек

По предварительным данным, ночью 15 сентября моторная лодка с четырьмя взрослыми людьми на борту плыла по реке Кама. Рядом с деревней Зуята, на расстоянии примерно 250 м от берега судно столкнулось с бетонным основанием законсервированной нефтяной вышки. В результате происшествия 47-летний мужчина погиб, трое других пермяков получили незначительные травмы. Лодка повреждена, но осталась на плаву.