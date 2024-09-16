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Posted 16 сентября, 10:32

Published 16 сентября, 10:32

Modified 16 сентября, 10:34

Updated 16 сентября, 10:34

На Каме при столкновении лодки с законсервированной вышкой погиб человек

Моторная лодка с людьми налетела на законсервированную вышку на Каме. Погиб человек

16 сентября 2024, 10:32
Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

На Каме при столкновении лодки с законсервированной вышкой погиб человек

Следственные органы проводят проверку.

Следователи следственного комитета на транспорте устанавливают обстоятельства происшествия с лодкой, в котором погиб человек. Как рассказали в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте, проводится проверка действий водителя судна по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном).

По предварительным данным, ночью 15 сентября моторная лодка с четырьмя взрослыми людьми на борту плыла по реке Кама. Рядом с деревней Зуята, на расстоянии примерно 250 м от берега судно столкнулось с бетонным основанием законсервированной нефтяной вышки. В результате происшествия 47-летний мужчина погиб, трое других пермяков получили незначительные травмы. Лодка повреждена, но осталась на плаву.

Следователи СК на транспорте проводят доследственную проверку, устанавливают обстоятельства и причины случившегося. Кроме того, Уральская транспортная прокуратура проверяет, было ли исполнено законодательство о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

Ранее в реке Сылва водолазы нашли тело утонувшего мужчины. В Куединском округе во время игры у пруда утонули девочка и мальчик.

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#Происшествия#Пермь#Кама#Транспортная прокуратура#Происшествие на воде#Следствие
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