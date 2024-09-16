Новый метод исследования кровеносных сосудов впервые применили в Пермском крае

В пятницу, 13 сентября, хирурги отделения РХМДиЛ ГКБ №4 провел диагностические исследования на аппарате ангиодроид. В нем вместо обычного контрастного вещества используется углекислый газ. Аппарат используется для исследования сосудов нижних конечностей, в том числе у страдающих «диабетической стопой» больных. Ангиохирурги провели диагностику по новому способу двумя пациентам с хроническими заболеваниями почек. У одного мужчины отмечена хроническая артериальная недостаточность и жалоба на боль при ходьбе, у другого — также поражение артерии. С помощью аппарата врачи определили локацию порока сосуда и назначили лечение первому пациенту, а второму сразу провели операцию по восстановлению кровотока в сосуде.