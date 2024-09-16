Новый метод исследования кровеносных сосудов впервые применили в Пермском крае

Posted 16 сентября, 09:07
Published 16 сентября, 09:07
Modified 16 сентября, 09:10
Updated 16 сентября, 09:10
В Прикамье впервые применен новый метод проведения ангиографии — исследования кровеносных сосудов с целью определения очагов нарушения кровотока. Технологию применили на практике эндоваскулярные хирурги отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения (РХМДиЛ) городской клинической больницы №4 в Перми.
Ангиография, как правило, проводится с использованием контрастного вещества. Это помогает обнаружить повреждения и пороки развития сосудов: их сужение, аневризму, тромбоз, атеросклероз и различные опухоли. Однако подобный метод проведения ангиографии нужно осторожно применять пациентам с тяжелыми нефрологическими заболеваниями, в том числе находящимся на гемодиализе, поскольку контрастное вещество может ухудшить состояние почек.
В пятницу, 13 сентября, хирурги отделения РХМДиЛ ГКБ №4 провел диагностические исследования на аппарате ангиодроид. В нем вместо обычного контрастного вещества используется углекислый газ. Аппарат используется для исследования сосудов нижних конечностей, в том числе у страдающих «диабетической стопой» больных. Ангиохирурги провели диагностику по новому способу двумя пациентам с хроническими заболеваниями почек. У одного мужчины отмечена хроническая артериальная недостаточность и жалоба на боль при ходьбе, у другого — также поражение артерии. С помощью аппарата врачи определили локацию порока сосуда и назначили лечение первому пациенту, а второму сразу провели операцию по восстановлению кровотока в сосуде.
Сейчас пациенты чувствуют себя хорошо. Аппарат ангиодроид был применен в тестовом режиме и показал хороший результат. Теперь новую технологию планируют применять для лечения сотен пациентов Прикамья. Ранее пермские кардиохирурги первыми в мире прооперировали аорту на работающем сердце.