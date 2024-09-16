Объявлена полная программа XI Международного фестиваля импакт-кино «ЛАМПА»

Участников фестиваля ожидает обширная программа, состоящая из абсолютных новинок лучшего короткометражного кино. В конкурсную программу вошли 60 фильмов из 16 стран мира, рассчитанные на самые разные категории зрителей. Дети увидят красочную анимацию с глубоким смыслом, взрослые насладятся игровыми и документальными мини фильмами про добрых людей и бескорыстные поступки, красоту материнства, семейные ценности и неразрывную связь человека с природой. НКО и предприниматели оценят современные тенденции социальных видеороликов, клипов и рекламы. А молодая аудитория социальных сетей и блогеров впервые увидит свои короткие мотивационные ролики на большом экране!