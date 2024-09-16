Объявлена полная программа XI Международного фестиваля импакт-кино «ЛАМПА»

Posted 16 сентября, 14:39
Published 16 сентября, 14:39
Modified 16 сентября, 14:40
Updated 16 сентября, 14:40
На официальном сайте «ЛАМПА-2024» опубликована полная программа XI Международного фестиваля вдохновляющего кино и открыта продажа билетов на фестивальные показы конкурсного кино и специальные события. Мероприятие пройдет с 3 по 5 октября в Перми, сообщают организаторы.
Участников фестиваля ожидает обширная программа, состоящая из абсолютных новинок лучшего короткометражного кино. В конкурсную программу вошли 60 фильмов из 16 стран мира, рассчитанные на самые разные категории зрителей. Дети увидят красочную анимацию с глубоким смыслом, взрослые насладятся игровыми и документальными мини фильмами про добрых людей и бескорыстные поступки, красоту материнства, семейные ценности и неразрывную связь человека с природой. НКО и предприниматели оценят современные тенденции социальных видеороликов, клипов и рекламы. А молодая аудитория социальных сетей и блогеров впервые увидит свои короткие мотивационные ролики на большом экране!
Порадует новинками и внеконкурсный показ «ЛАМПЫ». Фильмом открытия одиннадцатого по счету фестиваля станет полнометражная инклюзивная драмеди «Правила Филиппа» (режиссер Роман Косов, продюсер Ренат Давлетьяров). Вне конкурса будут показаны картины, которые только готовятся к релизу, например, «Особенности национальной больницы» (режиссер Станислав Светлов, продюсер Алексей Учитель). Демонстрация золотой коллекции лучшего за 10 лет конкурсного кино «ЛАМПЫ» состоится в рамках ночного показа фестиваля.
Стало известно, что пермяки смогут купить билет на электричку и посмотреть документальное кино со скидкой. Об этом рассказали в пресс-службе АО «Пермская пригородная компания».
Для участия в акции необходимо приобрести билет на электричку, ознакомиться с программой XIV Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана», а затем показать билет в кассе краевого молодежного центра (бывший кинотеатр «Кристалл»).