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Posted 16 сентября, 03:03

Published 16 сентября, 03:03

Modified 16 сентября, 03:05

Updated 16 сентября, 03:05

«Парма» проиграла «Самаре» в финале Кубка Приматова 15 сентября

«Парма» уступила «Самаре» лидерство в Кубке памяти Приматова

16 сентября 2024, 03:03
Фото: пресс-служба БК «Парма»

«Парма» проиграла «Самаре» в финале Кубка Приматова 15 сентября

Сюжет
Парма
Далее парней ждет новый сезон игр в рамках Единой Лиги ВТБ.

Пермский баскетбольный клуб «Парма» уступил победу «Самаре» в Кубке памяти Приматова. Товарищеский матч прошел вчера, 15 сентября, и завершился со счетом 74:71 (11:13, 18:9, 20:21, 25:28) в пользу соперника.

В «Парме» лучшими игроками встречи стали:

  • Ройс Хэмм (22 очка, 5 подборов, 2 передачи);
  • Александр Захаров (18 очков, 2 подбора, 3 передачи, 2 перехвата);
  • Гарретт Невэлс (10 очков, 3 подбора, 7 передач).

Далее «Парму» ждет очередной сезон в Единой Лиге ВТБ. 22 сентября пермяки сыграют с саратовским «Автодором» на выезде. Ранее команда выиграла бронзу «Турнира памяти В. Е. Родионова».

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