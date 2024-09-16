«Парма» уступила «Самаре» лидерство в Кубке памяти Приматова

Posted 16 сентября, 03:03
Published 16 сентября, 03:03
Modified 16 сентября, 03:05
Updated 16 сентября, 03:05
Пермский баскетбольный клуб «Парма» уступил победу «Самаре» в Кубке памяти Приматова. Товарищеский матч прошел вчера, 15 сентября, и завершился со счетом 74:71 (11:13, 18:9, 20:21, 25:28) в пользу соперника.
В «Парме» лучшими игроками встречи стали:
Далее «Парму» ждет очередной сезон в Единой Лиге ВТБ. 22 сентября пермяки сыграют с саратовским «Автодором» на выезде. Ранее команда выиграла бронзу «Турнира памяти В. Е. Родионова».