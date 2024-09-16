Пермяк не хотел отдавать бывшей жене дочь

Posted 16 сентября, 06:19
Published 16 сентября, 06:19
Modified 16 сентября, 06:21
Updated 16 сентября, 06:21
По решению суда пятилетнюю дочь судебные приставы передали матери. Отец ребенка не давал бывшей жене видеться с дочерью, в связи с чем ей пришлось обращаться сначала в суд, а затем к судебным приставам, сообщает пресс-служба ведомства.
Исполнительный документ об определении места жительства несовершеннолетнего ребенка с матерью был предъявлен в отделение судебных приставов по Кировскому району Перми. Решение суда необходимо было исполнить незамедлительно.
Сначала судебный пристав пытался дозвониться до должника, но мужчина не брал трубку. При этом действовать надо было оперативно, так как имелись основания предполагать, что отец может воспрепятствовать исполнению решения суда и спрятать дочь.
Судебные приставы вместе с женщиной отправились в детский сад. Девочка в присутствии администрации садика выразила явное согласие отправиться домой с матерью. Данный факт был зафиксирован в акте о совершении исполнительных действий. Ребенок передан матери.
Ранее прокуратурой Пермского края проведена проверка доводов обращения жительницы Санкт-Петербурге. Её ошибочно идентифицировали в качестве должника по исполнительному производству, сообщает пресс-служба ведомства.
Судебными приставами-исполнителями территориального отдела ГУ ФССП России по Пермскому краю в рамках исполнительного производства, возбужденного в отношении должницы, проживающей в Лысьве, в постановлении о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации указаны идентификационные сведения гражданки, проживающей в Санкт-Петербурге.