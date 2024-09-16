«Почта России» доставила ТСР почти 170 тысячам граждан в 83 регионах

Posted 16 сентября, 17:11
Published 16 сентября, 17:11
Modified 16 сентября, 17:11
Updated 16 сентября, 17:11
«Почта России» доставляет одноразовые медицинские подгузники для взрослых, специализированные средства для решения проблем с выделительной системой, разнообразные опоры, рычаги, крепления, фиксаторы и приспособления для протезов. В ближайшем будущем планируется начать доставку крупногабаритных ТСР, таких как специальные кровати. Пользователи могут заказать доставку прямо на дом, передает transsibinfo.com.
В конце прошлого года компания начала пробный запуск этой услуги в Псковской и Калининградской областях, обслужив более двух тысяч человек. Весной текущего года услуга стала доступна уже в 83 регионах России.
В своем февральском обращении к Федеральному собранию президент России Владимир Путин обратил внимание на трудности, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья, подчеркнув, что к 2030 году все нуждающиеся должны получать услуги долговременного ухода.
Генеральный директор «Почты России» Михаил Волков отметил, что компания располагает всеми необходимыми ресурсами для быстрой доставки ТСР по всей стране. Он подчеркнул, что миссия компании заключается в поддержке всех категорий граждан и надежной помощи государству.