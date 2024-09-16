Подросток напал с молотком на педагогов и учеников в челябинской школе

«Большой вопрос, как ученик пронес в школу молоток. Почему не отреагировала охрана. Дал поручение правоохранительным органам, министерству образования, администрации города, уполномоченному по правам ребенка детально разобраться в ситуации. Также поручил провести проверки во всех образовательных организациях», — пишет Текслер.



По данным Telegram-канала SHOT, подростка обезвредили 57-летняя учительница химии и его 13-летний одноклассник. Последний не растерялся, дал отпор и пострадал от рук нападавшего. Затем подросток с молотком выбежал из класса и спрятался в туалете, где его догнал охранник школы.