Подросток напал с молотком на педагогов и учеников в челябинской школе

Posted 16 сентября, 08:14
Published 16 сентября, 08:14
Modified 16 сентября, 08:16
Updated 16 сентября, 08:16
В Челябинске 13-летний школьник напал на одноклассников с молотком. ЧП случилось сегодня днем, 16 сентября, в коррекционной школе №68. Как сообщает губернатор региона Алексей Текслер, пострадали люди, они госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь. На месте работают правоохранительные органы.
«Большой вопрос, как ученик пронес в школу молоток. Почему не отреагировала охрана. Дал поручение правоохранительным органам, министерству образования, администрации города, уполномоченному по правам ребенка детально разобраться в ситуации. Также поручил провести проверки во всех образовательных организациях», — пишет Текслер.
По данным Telegram-канала SHOT, подростка обезвредили 57-летняя учительница химии и его 13-летний одноклассник. Последний не растерялся, дал отпор и пострадал от рук нападавшего. Затем подросток с молотком выбежал из класса и спрятался в туалете, где его догнал охранник школы.
Сейчас задержанный подросток находится в полиции вместе с родителями. Всего пострадали четверо: мальчик, две девочки и педагог. У учительницы диагностирован перелом пальца руки. Одна из школьниц сейчас в реанимации, сообщает Telegram-канал 112. Возбуждены уголовные дела о халатности и организации убийства, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области. Проверку проводит и региональная прокуратура.
Подобные инциденты происходят и в Пермском крае: в прошлом мае в поселке Юго-Камский подросток напал на сверстника с кастетом и избил его. Также к пожизненному заключению осужден Тимур Бекмансуров, который устроил стрельбу в ПГНИУ в сентябре 2021 года. Тогда погибли шесть человек, еще 20 получили пулевые ранения, более 30 пермяков травмировались, когда прыгали из окон.